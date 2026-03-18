Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Día a Día
Yeferson Cossio, de luto
En vivo ‘A Otro Nivel’
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol

Por qué Maluma y Ryan Castro repartieron flores en semáforo de Estados Unidos - CaracolTV

Los cantantes colombianos paralizaron una calle de Estados Unidos al caminar en plena vía y conversar con los transeúntes. Usuarios especulan que podría tratarse de una estrategia de marketing.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Maluma y Ryan Castro, captados haciendo inusual actividad en los semáforos: furor en redes

Los cantantes colombianos paralizaron una calle de Estados Unidos al caminar en plena vía y conversar con los transeúntes. Usuarios especulan que podría tratarse de una estrategia de marketing.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 18 de mar, 2026
Comparta en:
Maluma y Ryan Castro sorprendieron al recorrer las calles de Miami y repartir flores.