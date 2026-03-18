Maluma y Ryan Castro, captados haciendo inusual actividad en los semáforos: furor en redes

'El Cantante del Guetto' y el 'Pretty Boy, Dirty Boy' son noticia en las plataformas digitales luego de que se conocieran una serie de videos en redes sociales en el que se les observa caminando por las calles de Miami, Estados Unidos, mientras reparten flores para algunos conductores de vehículos, pues se posicionaron justo en uno de los semáforos para llamar la atención de la gente.

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La aparición del intérprete de temas como 'Cuatro babys', 'Borró cassette' y 'Hawáii' se da justo después de haberse sometido a un radical cambio de look, pues decidió quitarse la barba que lo ha caracterizado durante sus últimos años de carrera artística. Por su parte, Castro viene de una exitosa racha gracias al lanzamiento de 'Tonto' junto a J Balvin, quien se ha encargado de apoyarlo a potenciar su carrera.

Aunque ninguno de los dos artistas se ha pronunciado a través de redes sociales sobre lo sucedido, este gesto hizo que varios fanáticos empezaran a especular sobre la posibilidad de que estén realizando una estrategia para promocionar algún proyecto juntos. Es necesario mencionar que los colombianos mantienen una estrecha relación, a pesar de que solo han colaborado en algunos temas musicales, tal es el caso de 'Luna llena', del álbum 'Don Juan', y la polémica '+57' en donde unieron su talento al de Karol G, Feid, Blessd, DMZF, J Balvin, entre otros.





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El video generó todo tipo de reacciones entre los usuarios de Internet, quienes les pidieron hacer el mismo ejercicio en Colombia: "Solo te falta vivir en Miami y tener carro", "Maluma se ve más joven. Esta lindo😍", "Me muerooooo. 😍😍😍 Lo pueden hacer el jueves o el viernes nuevamente que esté en Miami por favor", "Porque no me los encontré 😍", "BELLOS 🔥🔥🔥🔥 DÍGANLE QUE LOS ESPERAMOS EN COLOMBIA 😍😍", "El novio: ¿Quién te dió flores? 🙄🤔 Ella: No me lo vas a creer...😂😂😂", "Que lo hagan en Bogotá, por favor y gracias", son algunos de los mensajes que se destacan.

Por el momento, sus fanáticos están atentos a sus redes sociales para saber si se revela información relacionada con sus próximos trabajos musicales.

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