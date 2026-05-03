Shakira hizo historia en Copacabana: qué récord quería romper y por qué su show se retrasó dos horas

Este 2 de mayo de 2026, la cantante colombiana Shakira marcó un hito al convertirse en la primera mujer latina en presentarse en Playa de Copacabana, Brasil en un macroevento gratuito que congregó a más de dos millones de personas.

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Durante más de dos horas, 'Shak' deslumbró con un show lleno de fuerza, en el que recorrió diferentes etapas de su carrera con una puesta en escena impactante, coreografías y varios cambios de vestuario, como parte de su gira ' Las mujeres ya no lloran'.



Isso aqui é CINEMA! Shakira, bandeira do Brasil e fogos lindos ao fundo! 😍 #ShakiraNaGlobo pic.twitter.com/siZjuX8veP — TV Globo 📺 (@tvglobo) May 3, 2026

Invitados al concierto de Shakira en Copacabana

La artista abrió su presentación con 'La fuerte' e incluyó clásicos de su trayectoria que hoy son infaltables para sus fanáticos, como 'Estoy aquí', 'Inevitable', 'Pies descalzos', “La tortura”, 'Hips Don’t Lie' y 'Ojos así', junto a canciones más recientes y de otros géneros como “TQG”.

En cuanto a los invitados, el show también tuvo momentos destacados que desataron la euforia de los presentes. Interpretó 'O Leãozinho' junto a Caetano Veloso, mientras que Maria Bethânia se unió para cantar 'O que é, o que é', de Gonzaguinha. Asimismo, Anitta estuvo presente y juntas interpretaron 'Choka choka'.



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Shakira no se detuvo ahí y contó con Ivete Sangalo, a quien presentó como “una mujer que representa a Brasil”. Juntas interpretaron 'País Tropical'.

Shakira: 💬"Nesse país, no Brasil tem mais de 20 milhões de mães solteira".



Muitos maridos vagabundos largam as mulheres sozinhas com os filhos e não ajudam com um centavo na educação deles, mas ficam na internet falando de Deus, pátria e família. pic.twitter.com/M6vQqWkQGm — Julio Freiress 🇧🇷 (@JFreiress_) May 3, 2026

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¿Qué récord quería romper Shakira con su concierto en Copacabana?

Con este evento, Shakira logró posicionarse entre los conciertos más multitudinarios realizados en ese escenario, superando presentaciones como la de Madonna en 2024, que reunió a 1,6 millones de personas, y acercándose a la cifra de Lady Gaga en 2025, con 2,1 millones, según organizadores.

Cabe recordar que el espectáculo también fue transmitido en vivo: en Brasil se emitió por TV Globo y Multishow, en streaming a través de Globoplay, y en YouTube mediante el canal de Multishow, permitiendo que miles de personas siguieran el evento en tiempo real.

¿Por qué Shakira retrasó su show en Copacabana por dos horas?

En redes sociales comenzó a circular información sobre un posible retraso en el inicio del show, que habría estado relacionado con un tema personal de la artista. Según medios brasileños, la situación tendría que ver con un problema de salud de su padre, de 94 años, lo que habría generado preocupación en la cantante.

De hecho, durante la transmisión oficial de la cadena Globo se informó que el retraso se debía a un “asunto personal”, sin dar mayores detalles.

