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Shakira en Copacabana, Brasil: por qué se retrasó dos horas y qué récord casi rompe

La cartagenera se presentó en Río de Janeiro ante más de dos millones de personas con un show de drones, varios invitados y un recorrido por los éxitos más importantes de su carrera.

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Shakira hizo historia en Copacabana: qué récord quería romper y por qué su show se retrasó dos horas

La cartagenera se presentó en Río de Janeiro ante más de dos millones de personas con un show de drones, varios invitados y un recorrido por los éxitos más importantes de su carrera.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 3 de may, 2026
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Shakira hizo historia en Copacabana