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Concierto de Shakira en Copacabana: murió persona encargada del montaje - CaracolTV

Shakira se prepara para dar un concierto en Copacabana este 2 de mayo. Un trabajador encargado del montaje del escenario falleció a los 28 años el pasado 26 de abril. Esto se sabe.

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Trágico accidente en montaje del concierto de Shakira en Copacabana dejó un muerto

La cantante colombiana se prepara para dar su concierto "más soñado" en la playa de Río de Janeiro, evento que espera recibir a más de dos millones de fanáticos. Esto se sabe sobre el deceso.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 27 de abr, 2026
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Quién murió en el montaje del escenario para el concierto de Shakira en Copacabana.