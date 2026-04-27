Trágico accidente en montaje del concierto de Shakira en Copacabana dejó un muerto

Un lamentable hecho se registró en Copacabana, en Río de Janeiro, a pocos días de que la barranquillera se presente en uno de los conciertos más soñados de su vida artística. El hecho tuvo lugar el pasado domingo 26 de abril e involucró a un miembro del equipo de montaje, quien falleció a pesar de recibir asistencia por parte de sus compañeros de trabajo y de ser trasladado a un centro de salud.

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Quién murió en el montaje del concierto de Shakira en Brasil

Se trató de un técnico de seguridad laboral de 28 años. De acuerdo con las primeras versiones de las autoridades, una sección de la estructura cedió inesperadamente y colapsó directamente en el trabajador. Ante el angustiante incidente, sus compañeros del equipo le prestaron ayuda antes de que llegara el Cuerpo de Bomberos. Posteriormente, el joven fue trasladado a un hospital para recibir atención de primer nivel; sin embargo, sus lesiones fueron tan graves, especialmente las de las extremidades inferiores, que provocaron su deceso.

La Policía Militar de Río de Janeiro dio a conocer que se está llevando a cabo una investigación para identificar qué provocó la caída de la estructura. Asimismo, Bonustrack, la productora del evento, emitió un comunicado a través de las plataformas digitales dando a conocer su profunda tristeza ante lo ocurrido y expresándole toda su solidaridad a la familia de la víctima.



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Por el momento, se conoce que continúan las labores para la construcción del escenario y sus alrededores bajo estrictas supervisiones de seguridad, evento que espera acoger a más de dos millones de personas no solo de Brasil, sino también del extranjero, quienes viajarán para ver a 'La Loba' interpretar éxitos de la talla de 'Hips don't lie', 'She wolf', 'Rabiosa', 'Loca', 'Chantaje', entre otros clásicos de su carrera.

Shakira no se ha pronunciado sobre esta noticia; sin embargo, sí ha hecho algunas publicaciones que muestran cómo va la preparación para el show. A través de las historias de Instagram, les preguntó a sus más de 90 millones de seguidores a qué artistas le recomiendan invitar al concierto y qué canciones les gustaría escuchar en vivo para corearlas junto a ella.



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