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Murió John Mario, de 'La Vendedora de Rosas': Lady Tabares lo confirmó - CaracolTV

Lady Tabares, la intérprete de Mónica en 'La vendedora de rosas', fue la encargada de confirmar la muerte de John Mario, conocido entre los colegas del medio como 'El Ojón'.

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Murió famoso actor de 'La Vendedora de Rosas': revelan foto de cómo lucía 28 años después

Lady Tabares, la intérprete de Mónica en la cinta, fue la encargada de confirmar la noticia a través de una publicación en las historias de su cuenta de Instagram.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 14 de abr, 2026
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Murió famoso actor de 'La vendedora de rosas', película de 1998.