Murió famoso actor de 'La Vendedora de Rosas': revelan foto de cómo lucía 28 años después

El mundo del entretenimiento está de luto debido a la muerte de John Mario, conocido entre los colegas del medio como 'El Ojón'. El actor hizo parte del elenco 'La vendedora de rosas', película dirigida por Víctor Gaviria que se estrenó el 28 de agosto de 1998 en Colombia. La cinta narra la historia de una joven que, cansada de la violencia y el maltrato, huye de su casa y empieza a vender rosas mientras intenta salir adelante en medio de un entorno marcado por las pandillas.

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La noticia fue confirmada por la actriz Lady Tabares, quien se pronunció a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram por medio de dos publicaciones: “Hoy nuevamente el elenco de ‘La vendedora de rosas’ pasa por la tristeza de la partida de uno de sus actores. Con gran tristeza despedimos a Mario, más conocido como ‘El Ojón’. Vuela alto, querido amigo”, escribió en la citada red social.

Hasta el momento no se conocen los detalles de su deceso; los seguidores de la película están a la espera de conocer información sobre las honras fúnebres, entre ellas la fecha, el lugar y si algunos de sus compañeros del set de grabación tiene planeado darle el último adiós y recordar sus años dorados en la industria.





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De acuerdo con medios como La Kalle, John Mario no recibió preparación en la academia, sino que fue hallado por el director en las comunas de Medellín; por lo que le propuso un papel en la cinta en el que pudiera reflejar, de manera natural, la realidad de la calle.

Este proyecto cinematográfico, que participó en festivales internacionales y hasta fue nominado a la Palma de Oro, contó con el trabajo de otras figuras como Mileider Gil, Marta Correa, Elkin Vargas, Giovanni Quiroz, Diana Murillo y más.

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El elenco también sufrió una pérdida en febrero de 2026 con el fallecimiento de Jhon Fredy Ríos, quien dio vida a Chocolatina en la película. Fue Tabares la que dio a conocer la noticia a sus seguidores en aquella ocasión, generando todo tipo de reacciones en las plataformas digitales.

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