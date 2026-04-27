Cuándo es la Gran Final de 'Hilos de Vida': fecha y HORA para el último capítulo

Todo está listo para la Gran Final de 'Hilos de Vida', la novela turca que fue lanzada por Caracol Televisión en octubre de 2025 en el horario de la tarde. Durante meses, los televidentes han sido testigos de cómo crece el amor de Aras y Mahinur y también cómo van fortaleciendo sus lazos familiares hasta formar un verdadero hogar en compañía de sus hijas Bade y Derin.

Mira también: Él es el guapo hijo del ‘capitán Alí’ de ‘Tormenta de Pasiones’; no sigue pasos de su papá



Cuándo se acaba 'Hilos de Vida, novela turca de Caracol Televisión

El Canal Caracol dio a conocer que los fanáticos de esta producción podrán conectarse con el capítulo Final este 27 de abril a partir de las 6:00 p. m. hasta las 7:00 p. m., en este horario, los fanáticos podrán conocer si Aras y Ada podrán mejorar su relación como hermanos, qué pasará con la salud de Bade y cuál será el desenlace para Pelin, quien recientemente intentó acabar con la vida de Mahinur.



Los interesados en ver este episodio deben conectarse con la señal en vivo haciendo clic aquí. Sin embargo, si quieren revivir el contenido pueden dirigirse al home de la producción en la página de Caracol Televisión, donde también hay contenido con los mejores momentos de los capítulos.

Mira también: Cómo muere Civan en ‘Leyla’, novela turca de Caracol; giro dramático en la historia



Qué producción reemplazará a 'Hilos de Vida' en Caracol Televisión

'El Juego de mi Destino' será la novela turca que llegará muy pronto a la pantalla chica colombiana. Esta serie narra la historia de Asiye, una mujer que lucha incansablemente por sacar adelante a sus hijos cumpliendo el rol de madre y padre tras ser abandonada por Cemal, su pareja sentimental; sin embargo, la tranquilidad de su hogar se interrumpe por una situación que afecta a Negris, una de sus hijas.





La mujer se ve obligada a emprender un viaje sin retorno en compañía de sus hijos. Allí conoce a Mahir, un hombre adinerado que se conmueve con su historia y se muestra dispuesto a ayudarlos en lo que necesitan.

Publicidad

Mira también: 'Tormenta de Pasiones' sí está basada en hechos reales: él sería el protagonista

A pesar de que las cosas mejoran para la familia, una persona del pasado regresa a la vida de Asiye para demostrarle que aún tiene un par de asuntos pendientes que debe resolver antes de continuar con su vida.