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Las últimas palabras de Diomedes Díaz a su hijo antes de fallecer - CaracolTV

Antes de morir, Diomedes Díaz le habló a su hijo, Rafael Diomedes, sobre su muerte y hechos futuros, incluyendo señales extrañas. Sus palabras han sido relacionadas con sucesos posteriores en su familia.

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Las últimas palabras de Diomedes Díaz a su hijo antes de fallecer: narró su muerte

Antes de morir, Diomedes Díaz le habló a su hijo, Rafael Diomedes, sobre su muerte y hechos futuros, incluyendo señales extrañas. Sus palabras han sido relacionadas con sucesos posteriores en su familia.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 26 de abr, 2026
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