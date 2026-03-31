“Sin medir distancias” de Diomedes Díaz cumple 40 años: fanáticos participarán en homenaje

La canción “Sin medir distancias”, interpretada por Diomedes Díaz, cumple 40 años desde su estreno en 1986. El tema hace parte del álbum “Brindo con el alma” y cuenta con el acompañamiento en acordeón de Colacho Molina. Desde su lanzamiento, se mantiene como una de las piezas más representativas dentro del repertorio del artista y registra altos niveles de reproducción dentro de su catálogo a nivel internacional.

La canción se posiciona como una referencia dentro del vallenato y se mantiene vigente en distintos espacios culturales y sociales. Su permanencia en el tiempo se relaciona con su circulación constante en plataformas digitales, medios tradicionales y celebraciones familiares. A lo largo de las décadas, el tema se integra en momentos personales de oyentes en Colombia y en comunidades en el exterior.



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Así es cómo los colombianos podrán participar en el videoclip oficial de "Sin medir distancias"

Como parte de la conmemoración, Sony Music Colombia anuncia la producción del primer videoclip oficial de la canción. El proyecto se construirá a partir de material enviado por seguidores del artista, con el objetivo de recopilar experiencias asociadas a la música. La iniciativa busca reunir registros audiovisuales que reflejen el uso de la canción en distintos contextos cotidianos.

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La convocatoria está dirigida a personas mayores de edad en Colombia y se desarrolla entre el 31 de marzo y el 23 de abril. Los participantes deben publicar un video en sus redes sociales utilizando la canción “Sin medir distancias” y posteriormente registrar el enlace en un formulario de inscripción habilitado para el proceso Link Aquí. Cada persona puede participar con una única propuesta.

El material recibido se´ra evaluado para seleccionar los videos que harán parte del videoclip oficial. La inclusión en la pieza audiovisual depende de los criterios definidos por la producción, por lo que la participación no asegura la aparición de todos los contenidos enviados. El proceso se centra en recopilar historias relacionadas con momentos como propuestas de matrimonio, celebraciones, viajes, reencuentros y logros personales.

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Además, como parte de la iniciativa, entre los participantes se seleccionará una persona que recibirá como reconocimiento un teléfono smartphone, pensado como herramienta para que puedan seguir capturando estos momentos importantes de la vida.

La estrategia plantea la construcción de un relato colectivo a partir de experiencias individuales vinculadas a la canción. La propuesta integra contenidos generados por usuarios con el archivo musical del artista, en un formato que busca representar la relación entre la obra y su audiencia.

La conmemoración tiene como fecha central el 26 de mayo, día del nacimiento de Diomedes Díaz. Esta fecha mantiene un significado dentro de su trayectoria, ya que coincide con el periodo en el que el artista presentaba nuevas producciones musicales en distintos momentos de su carrera.

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