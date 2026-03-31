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Diomedes Díaz: “Sin medir distancias” cumple 40 años y tendrá videoclip oficial así es como los colombianos pueden participar - CaracolTV

La canción de Diomedes Díaz llega a sus 40 años con una convocatoria nacional para construir su primer videoclip oficial a partir de historias reales de seguidores en Colombia.

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“Sin medir distancias” de Diomedes Díaz cumple 40 años: fanáticos participarán en homenaje

La canción de Diomedes Díaz llega a sus 40 años con una convocatoria nacional para construir su primer videoclip oficial a partir de historias reales de seguidores en Colombia.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 31 de mar, 2026
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FANÁTICOS PODRAN PARTICIPAR EL VIDEOCLIP.jpg