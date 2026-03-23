Aria Vega reveló el origen del paso viral de “Chévere” inspirado en Diomedes Díaz

La cantante Aria Vega alcanzó mayor reconocimiento en el ámbito musical tras la difusión de su canción “Chévere”, especialmente luego del lanzamiento del remix junto a Ryan Castro. El tema logró posicionarse en diversas plataformas digitales, donde acumuló reproducciones y generó interacción entre los usuarios, quienes no solo escucharon la canción, sino que también replicaron la coreografía asociada.

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Así se inspiró Aria Vega en Diomedes Díaz para su trend

El paso de baile se convirtió en un elemento central de la viralidad del tema, al ser compartido en videos cortos y publicaciones en redes sociales. A medida que la canción ganó visibilidad, la coreografía fue adoptada por usuarios en distintos países, lo que contribuyó a ampliar el alcance de la artista y del sencillo.



Durante una entrevista concedida a Los 40, Aria Vega dio a conocer el origen de este movimiento. En ese espacio explicó que la inspiración provino del cantante vallenato Diomedes Díaz. Según lo relatado, el gesto que caracteriza el paso está basado en un movimiento de pulgares que el artista solía realizar, en el que señalaba hacia arriba.

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La cantante también indicó que la referencia surgió a partir de un sticker de WhatsApp en el que se veía este gesto. A partir de esa imagen, construyó la coreografía que posteriormente se integró a la canción. El movimiento fue asociado con la idea de “chévere”, lo que permitió establecer una conexión entre el título del tema y el baile.

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El origen del paso llamó la atención de sus seguidores, quienes desconocían la relación con el cantante vallenato. Tras conocerse esta información, el contenido relacionado con la coreografía continuó circulando en plataformas digitales, manteniendo su presencia en tendencias y publicaciones.

El impacto del tema también se reflejó en la carrera de Aria Vega, quien logró ampliar su visibilidad dentro de la escena musical nacional. A partir de este lanzamiento, la artista participó en eventos de mayor alcance y se presentó en escenarios de relevancia.

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Entre estas presentaciones se destacó su participación en el Festival Estéreo Picnic el pasado 21 de marzo, donde hizo parte de la programación musical. Este tipo de espacios permitió consolidar su presencia ante nuevos públicos y fortalecer su posicionamiento en la industria.

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El recorrido de “Chévere” evidenció el papel de las plataformas digitales en la difusión de contenidos musicales y coreográficos, así como la manera en que referencias culturales pueden integrarse en propuestas contemporáneas. La combinación entre el lanzamiento del remix, la viralidad del baile y la historia detrás de su creación marcó un punto relevante en la trayectoria reciente de la artista.

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