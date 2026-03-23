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Aria Vega reveló el origen del paso viral de “Chévere” inspirado en Diomedes Díaz - CaracolTV

La artista explicó cómo surgió la coreografía de su tema “Chévere”, cuyo remix con Ryan Castro alcanzó amplia difusión y llevó el baile a replicarse en distintas plataformas digitales.

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Aria Vega reveló el origen del paso viral de “Chévere” inspirado en Diomedes Díaz

La artista explicó cómo surgió la coreografía de su tema “Chévere”, cuyo remix con Ryan Castro alcanzó amplia difusión y llevó el baile a replicarse en distintas plataformas digitales.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 23 de mar, 2026
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Aria Vega se inspiro en Diomedes Diaz.jpg