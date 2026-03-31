Famoso actor de ‘La Nocturna’ propuso matrimonio mientras comía pizza y veía televisión

El bogotano contó la historia de cómo le pidió la mano a su esposa en el ‘show’ de Juanpis González, en la que señaló, de manera irónica, que fue la propuesta de matrimonio más romántica.

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Y es que, para ese momento, Carlos Manuel y Jimena llevaban poco tiempo de novios, pero estaban muy enamorados. Él se ganó una beca para ir a estudiar a Estados Unidos y estaba claro que no la iba a rechazar, pero tampoco quería dejar a su pareja.

Entonces, una noche en la que estaban viendo televisión y comiendo pizza, se le ocurrió pedirle que se casara con él, para que le pudieran dar una visa y así continuar su relación.

“Yo me di cuenta de que esto se iba a acabar si yo me iba a estudiar a fuera porque iban a ser tres años afuera. Entonces, estábamos viendo televisión y comiendo pizza, y yo le dije: ‘Mira, yo lo he estado pensando y yo estoy muy feliz contigo y no sé tú qué pienses si de pronto, para que tú te puedas ir conmigo, vamos a una notaría y firmamos unos papeles para que te den una visa y puedas irte conmigo y seguimos nuestra relación’”, contó Carlos Manuel.



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El actor bromeó con que la respuesta de ella fue aun más romántica, pues le contestó: “Sabes que sí, me parece bien lo de la notaría, porque igual si no funciona lo deshacemos fácil”.

La pareja organizó la boda en menos de ocho días, lo que resultó una sorpresa para la familia de él pues, incluso, la hermana del actor no conocía a Jimena, contó él en ‘Se Dice de Mí’. No obstante, eltiempo les dio la razón y después de más de 10 años de matrimonio su amor sigue intacto.