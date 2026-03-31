Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
En Vivo 'A Otro Nivel'
Yeferson Cossio
'La Reina del Flow 3'
Daniela Ospina y su despedida de soltera
Programación de Caracol en Semana Santa

Quién es la esposa de Carlos Manuel Vesga y cómo propuso matrimonio

Detalles sobre el reconocido actor colombiano de 'La Nocturna' y 'El Cartel de los Sapos: El Origen', que propuso matrimonio mientras veía televisión y comía pizza.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Famoso actor de ‘La Nocturna’ propuso matrimonio mientras comía pizza y veía televisión

Se trata de Carlos Manuel Vesga, que interpretó a José en la producción de Caracol, y que lleva varios años de relación con la actriz Jimena Durán, con quien se casó tras pocos meses de noviazgo.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 31 de mar, 2026
Comparta en:
Famoso actor de ‘La Nocturna’ propuso matrimonio mientras comía pizza y veía televisión