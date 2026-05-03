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Qué le robaron a Martín Elías Jr. en pleno Festival de la Leyenda Vallenata y qué dijo

El joven artista denunció delicada situación que vivió en Valledupar, en medio de la multitud que asistió a una de las celebraciones más importantes del folclor colombiano.

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Martín Elías Jr. fue víctima de robo en pleno Festival de la Leyenda Vallenata

El joven artista denunció delicada situación que vivió en Valledupar, en medio de la multitud que asistió a una de las celebraciones más importantes del folclor colombiano.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 3 de may, 2026
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Martín Elías Jr. fue víctima de robo en pleno Festival de la Leyenda Vallenata