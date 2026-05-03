Martín Elías Jr. fue víctima de robo en pleno Festival de la Leyenda Vallenata

La edición 59 del Festival de la Leyenda Vallenata se realizó entre finales de abril y el 2 de mayo, congregando a miles de personas que disfrutaron de una amplia variedad de artistas y actividades culturales. En medio de esta fiesta de la música y el folclor colombiano, se presentó un hecho que afectó directamente a Martín Elías Jr., hijo del fallecido Martín Elías Díaz, quien denunció haber sido víctima de hurto durante la celebración.

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Qué le robaron a Martín Elías Jr. en Valledupar

El joven, heredero del legado del ‘Terremoto del Vallenato’, contó en una entrevista lo ocurrido, mientras que en redes sociales también circularon detalles del caso.



“Me robaron el celular, me lo sacaron del bolso, pero bueno, la vida es una, hay que echar para adelante. Caya me regala uno”, dijo entre risas, haciendo referencia a su madre, Caya Varón.

Ante el comentario del presentador, quien le dijo que “en dos bailecitos sale enseguida”, respondió: “No hay problema, lo que es de plata no hay problema, compadre. No se preocupe, para eso trabajamos”.

Según se conoció, el hecho ocurrió mientras recorría la Plaza Alfonso López, uno de los puntos de mayor concentración durante el festival. Aprovechando la multitud y el ambiente festivo, delincuentes lograron distraerlo y sustraerle el dispositivo móvil.



Cabe mencionar que el celular hurtado sería un iPhone 17 Pro, cuyo valor supera los cinco millones de pesos en el mercado.

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Martín Elías Jr. lució curiosas botas con homenaje a Diomedes Díaz

El artista también fue uno de los asistentes a los Upar Awards, que premian lo mejor del folclor vallenato y se llevaron a cabo el 28 de abril en el Centro de Convenciones Crispín Villazón, en Valledupar.

Uno de los detalles más llamativos de su outfit fueron las botas vaqueras que lució, las cuales tenían el nombre de Diomedes Díaz, su abuelo, en la parte superior, mientras que en la parte inferior presentaban un diseño desgastado.

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Además, durante su paso por la tarima, expresó: “Los Díaz siguen vigentes”, haciendo referencia a la dinastía del ‘Cacique de La Junta’.



¿Cuántos años tiene Martín Elías Jr.?

Martín Elías Jr. alcanzó la mayoría de edad (los 18 años) en noviembre de 2025, que celebró con una gran fiesta en la que también estuvo presente su hermana, Paula, hija de Martín Elías con Dayana Jaimes. Eso quiere decir que el joven cantante cumplirá 19 años en noviembre de 2026.

