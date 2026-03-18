El pasado 17 de marzo, el influencer publicó una galería en su cuenta de Instagram, donde recoge más de 12 millones de seguidores, en la que informó la muerte de Akira, una de sus mascotas, a quien consideraba parte de su familia. En la publicación, compartió una serie de imágenes y recuerdos relacionados con la perrita, con el fin de contextualizar su relación y el significado que tenía en su vida.

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En ese sentido, explicó que una parte de su audiencia comenzó a seguirlo debido al contenido que compartía sobre sus animales. A lo largo del tiempo, este tipo de publicaciones tuvieron una gran acogida debido a que exponía distintas actividades y momentos junto a ellos.

Posteriormente, el creador de contenido digital indicó que tenía conocimiento de que Akira se encontraba en una edad avanzada, por lo que contemplaba la posibilidad de que ese fuera su último año de vida. Sin embargo, también señaló que no esperaba que la enfermedad que ya había sido tratada anteriormente volviera a presentarse. Según explicó, el cáncer reapareció y avanzó hasta generar metástasis, lo que derivó en su fallecimiento.





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"Sentía que tenía que contarles. Es muy curioso porque hace exactamente 17 días yo le estaba celebrando el cumpleaños número 13 y yo me puse a llorar porque yo sabía que iba a ser el último año, pero porque estaba viejita, yo no sabía que estaba enferma. Resulta que tenía cáncer hace mucho tiempo, solo que no había forma de saber. Ella era muy fuerte y nunca hubo señales de dolor ni nada", explicó.

La publicación generó múltiples reacciones entre sus seguidores. En consecuencia, varios usuarios manifestaron mensajes de apoyo y acompañamiento frente a la situación. Estas respuestas se reflejaron en comentarios dentro de la misma red social, donde se evidenció una interacción activa en torno al contenido compartido.

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"Lo siento mucho Yeff. Te envío un abrazo grande", "Eres el mejor papá del mundo, le diste una vida de reina y mucho amor ❤️🥹 te amo mucho ❤️‍🩹", "todos sabíamos que no era una mascota era un compañero incondicional, estuvo ahí en todo acompañándote siempre con su pelota, sé que Ud se quedará cucho con esos momentos lindos que compartieron porque sin lugar a dudas Ud siempre será para ellos su héroe y el mejor papá de mundo", " mucha fuerza, ella hizo que me enamorara de los golden… Vivió la mejor vida que un perro pudo tener 🖤", son algunos de los mensajes que se destacan.

