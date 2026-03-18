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Qué integrante de la familia de Yeferson Cossio murió y hace cuánto batallaba contra el cáncer - CaracolTV

Akira, la perrita de Yeferson Cossio, murió luego de batalla silenciosamente contra un cáncer que hizo metástasis en su estómago. El influenciador pensó que ya habían vencido la enfermedad.

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Yeferson Cossio, de luto por muerte de integrante de su familia: cáncer hizo metástasis

El creador de contenido digital admitió que presentía que se acercaba la muerte de este miembro de su hogar y admitió que se encuentra en estado de shock por la repentina noticia.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 18 de mar, 2026
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Murió Akira, la perrita de Yeferson Cossio, luego de luchar contra el cáncer.