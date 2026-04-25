Programación del domingo 25 de abril tendrá ajuste por evento deportivo y documental

Este domingo 26 de abril se presentarán cambios en la programación de Caracol Televisión, especialmente durante la franja de la mañana y la noche. La modificación responde a la transmisión de la clásica ciclística Lieja–Bastoña–Lieja 2026, evento que ocupará un espacio relevante dentro de la parrilla habitual, también por un documental.

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Qué programas darán en Caracol Televisión este 25 de abril

En primer lugar, la jornada iniciará con 'La Finca de Hoy', que se emitirá entre las 5:00 y las 6:00 de la mañana. Luego, a partir de las 6:00 a. m. y hasta las 9:45 a. m., se transmitirá la clásica Lieja–Bastoña–Lieja 2026. Este bloque reemplaza temporalmente contenidos que suelen ocupar ese horario, como' Los Cuentos de los Hermanos Grimm' o la 'Santa Misa', los cuales no se emitirán en esta ocasión.



Posteriormente, la programación continuará con 'Historias Animadas de la Biblia', que irá desde las 9:45 hasta las 10:30 de la mañana. A continuación, el canal dará paso a 'Pura diversión', espacio que se extenderá hasta las 12:30 del mediodía. Después de este bloque, se emitirá Noticias Caracol, manteniendo así la estructura informativa del canal hacia el cierre de la franja matutina.

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Por otra parte, la programación de la tarde no presentará modificaciones y seguirá con los contenidos habituales. En ese sentido, se mantendrán programas como 'La Red', 'Expediente Final', Noticias Caracol en su edición central y 'Los Informantes'; sin embargo, en la noche habrá otro ajuste debido a la transmisión de 'Especiales Caracol'.

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En esta ocasión no se emitirá 'Séptimo Día', programa que regularmente se presenta entre las 9:30 y las 10:30 de la noche.

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Es necesario mencionar que para la semana del 27 de abril al 3 de mayo ya hay algunos ajustes en los horarios de la tarde debido al final de una famosa producción turca y el inicio de la novela 'El Juego de mi Destino'.