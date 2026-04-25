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Qué programas dan este domingo 25 de abril por Lieja, Bastoña, Lieja - CaracolTV

Los televidentes podrán disfrutar de la clásica ciclística Lieja–Bastoña–Lieja 2026, así como también de 'Especiales Caracol'. Conoce acá cómo quedará la programación.

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Programación del domingo 25 de abril tendrá ajuste por evento deportivo y documental

Los televidentes podrán disfrutar de la clásica ciclística Lieja–Bastoña–Lieja 2026, así como también de 'Especiales Caracol'. Conoce acá cómo quedará la programación.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 25 de abr, 2026
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Cambios en la programación para este domingo 26 de abril.