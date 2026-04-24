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Programación tras final de 'Hilos de vida': qué pasará con 'Tormenta de Pasiones' - CaracolTV

Caracol Televisión anunció que muy pronto los televidentes podrán disfrutar de 'El Juego de mi Destino', la nueva novela turca que llegará al horario de la tarde para reemplazar 'Hilos de Vida'.

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Cambios en la programación por final de famosa novela turca: anuncio el 27 de abril

Caracol Televisión anunció que muy pronto los televidentes podrán disfrutar de 'El Juego de mi Destino', la nueva novela turca que llegará al horario de la tarde. Estos serán los cambios.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 24 de abr, 2026
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Qué cambios habrá en la programación debido a final de 'Hilos de Vida, 'Leyla' o 'Tormenta de Pasiones'.