Cambios en la programación por final de famosa novela turca: anuncio el 27 de abril

Caracol Televisión anunció ajustes en su programación para la semana comprendida entre el 27 de abril y el 3 de mayo, específicamente en la franja de la tarde. Estos cambios responden a la finalización de una de sus producciones y a la incorporación de una nueva novela turca dentro de la parrilla habitual.

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Qué novela turca se acaba en Caracol y cómo queda el horario

De acuerdo con la información visible en la página web, el lunes la programación de la tarde iniciará con Noticias Caracol desde las 12:30 p. m. hasta las 3:30 p. m. Posteriormente, se emitirá 'Tormenta de Pasiones' hasta las 5:00 p. m., seguida por 'Leyla' hasta las 6:00 p. m. Finalmente, en ese mismo día se presentará el capítulo final de 'Hilos de Vida', que se extenderá hasta las 7:00 p. m.



A partir del martes, la programación tendrá modificaciones relacionadas con el cierre de la historia protagonizada por Mahinur y Aras. En consecuencia, este desenlace marca el final definitivo de la producción en la franja de la tarde. Asimismo, la cadena estableció un nuevo orden para los contenidos que continúan y para el estreno que reemplazará a la novela finalizada.

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El reemplazo de esta producción será 'El juego de mi destino', una nueva apuesta dentro del catálogo de producciones internacionales. Desde el martes 28, la programación quedará organizada de la siguiente manera: en primer lugar, 'Tormenta de Pasiones' se transmitirá desde las 3:30 p. m. hasta las 4:45 p. m. A continuación, entre las 4:45 p. m. y las 5:45 p. m., se emitirá 'El juego de mi destino'. Posteriormente, la franja continuará con 'Leyla', que ocupará el horario hasta las 7:00 p. m.



De qué trata El Juego de mi Destino

La historia de 'El juego de mi destino' se centra en Asiye, una mujer que enfrenta distintos desafíos con el propósito de construir una vida estable para sus dos hijos. En ese contexto, ella asume de manera simultánea responsabilidades familiares que la llevan a desempeñar un doble rol dentro de su hogar.

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Sin embargo, el desarrollo de la trama presenta un giro significativo cuando ocurre un hecho que afecta directamente a Nergis, su hija mayor. A partir de este acontecimiento, la vida de los personajes se ve alterada y se desencadenan nuevas situaciones que impulsan el desarrollo de la historia.