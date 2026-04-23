Cu4rz lidera la noche y Kelly consigue por segunda vez el privilegio de hacer cambios

Cu4rz se posiciona como el mejor grupo de la noche en la competencia, lo que le otorga a su líder, Kelly, una serie de privilegios dentro de la dinámica del programa. En primer lugar, tiene la responsabilidad de asignar el repertorio a los demás equipos, además de elegir la canción que interpretará su propio grupo en la siguiente etapa.

Para su presentación, Cu4rz selecciona el tema ‘El día de mi suerte’. En cuanto a los otros grupos, Kelly define que The Beat Voice interpretará ‘Yo te esperaré’, mientras que Tropifour trabajará con ‘Suerte’. Por su parte, Ni son de Marte Ni son de Venus queda con la canción ‘Las locuras mías’. Esta distribución marca el inicio de una nueva fase en la competencia, en la que cada agrupación debe adaptarse a los retos musicales propuestos.



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Adicionalmente, como parte del beneficio obtenido, Kelly tiene la posibilidad de realizar cambios en la conformación de los grupos, intercambiando integrantes entre equipos. A pesar de contar con esta opción estratégica, decide no efectuar modificaciones, manteniendo intacta la estructura actual de cada agrupación.

Sin embargo, la dinámica del programa contempla la intervención del jurado, que también tiene la facultad de realizar ajustes mediante una herramienta denominada La Sacudida. Esta permite reorganizar los equipos sin afectar al grupo que ocupa el primer lugar de la noche. En esta ocasión, el único jurado que hace uso de esta opción es Gian Marco, quien introduce cambios significativos en dos de los grupos.



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La decisión implica que Estefanía, integrante de Tropifour, pase a formar parte de Ni son de Marte Ni son de Venus. A su vez, La Güera, quien pertenecía a Ni son de Marte Ni son de Venus, se integra a Tropifour. Este intercambio genera una reacción inmediata entre las participantes, quienes expresan su emoción ante los cambios inesperados dentro de la competencia.

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Posteriormente, llega el momento de definir el grupo que queda en condición de peligro. Tras la evaluación de las presentaciones y el desempeño general, el jurado determina que Tropifour es el grupo en peligro. Esta decisión obliga a sus integrantes a enfrentar una nueva etapa dentro del programa, en la que deberán preparar su próximo concierto con una alineación distinta.

Ante este escenario, las participantes de Tropifour asumen el reto de adaptarse a las nuevas condiciones del formato, ajustando su trabajo grupal y su preparación para continuar en competencia.

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