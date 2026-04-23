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Que grupo de ‘A Otro Nivel’ es el mejor y cuál quedó en peligro - CaracolTV

Kelly decide no mover fichas; sin embargo, los jurados aplican La Sacudida, provocan lágrimas en los grupos y dejan a Tropifour en peligro, que deberá preparar su concierto con nuevos integrantes.

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Cu4rz lidera la noche y Kelly consigue por segunda vez el privilegio de hacer cambios

Kelly decide no mover fichas; sin embargo, los jurados aplican La Sacudida, provocan lágrimas en los grupos y dejan a Tropifour en peligro, que deberá preparar su concierto con nuevos integrantes.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 23 de abr, 2026
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