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Karol G y su familia están enfrentando duelo por la muerte de un pariente - CaracolTV

Las hermanas de la cantante informan el fallecimiento de un familiar cercano a través de redes sociales, mientras la artista no se pronuncia y mantiene silencio público sobre la situación.

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Karol G y su familia están enfrentando duelo por la muerte de un pariente

Las hermanas de la cantante informan el fallecimiento de un familiar cercano a través de redes sociales, mientras la artista no se pronuncia y mantiene silencio público sobre la situación.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 23 de abr, 2026
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Karol G y su familia se encuentran de luto.jpg