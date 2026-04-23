Karol G y su familia están enfrentando duelo por la muerte de un pariente

La familia de Karol G atraviesa un momento de duelo tras la muerte de Teresa, tía de la artista. La noticia se da a conocer por medio de sus hermanas, Jessica Giraldo y Verónica Giraldo, quienes utilizan sus redes sociales para informar sobre el fallecimiento y compartir mensajes relacionados con la despedida.

Mira también: Razón por la que Karol G no hará concierto en Medellín, su casa



Así anunció la familia Giraldo la perdida de su familia

Jessica Giraldo es la primera en comunicar lo ocurrido mediante una publicación en Instagram. El mensaje aparece acompañado de una fotografía junto a su tía Teresa, en la que expresa palabras de despedida dirigidas a su familiar. En su publicación también hace referencia al impacto que deja la partida dentro del núcleo familiar, señalando la ausencia que genera la pérdida.



"El cielo está de fiesta. Diosito recibe hoy a uno de los angelitos más especiales que nos prestó aquí la tierra... Te amamos, tía hermosa. Tu partida nos deja un vacío inmenso", fue el mensaje de la hermana de la interprete de 'Amargura'.

Posteriormente, Verónica Giraldo comparte un contenido en la misma plataforma. En su caso, publica una imagen en homenaje a Teresa sin incluir texto adicional, lo que se interpreta como una forma de manifestar su despedida a través de un gesto visual. Ambas publicaciones generan interacción por parte de usuarios en redes sociales, quienes responden con mensajes dirigidos a la familia.





Tras conocerse la noticia, diferentes internautas expresan condolencias y acompañamiento a través de comentarios en las plataformas digitales. Entre las respuestas se observan mensajes de apoyo enfocados en la familia, así como expresiones relacionadas con el duelo y la solidaridad ante la pérdida de un ser querido.

Publicidad

Mira también: A quiénes invitó Karol G a su segunda presentación en Coachella 2026, ¿Shakira apareció?

Hasta el momento, Karol G no realiza publicaciones ni emite declaraciones públicas relacionadas con el fallecimiento de su tía. Su ausencia en redes sociales se toma como si quisiera mantener su duelo de manera privada, mientras sus hermanas continúan siendo el canal a través del cual se conoce la situación.

Publicidad

Por el momento, no se revelan detalles sobre las causas de la muerte de Teresa. La información disponible permanece limitada a lo compartido por los familiares en sus perfiles personales, sin ampliación sobre circunstancias adicionales relacionadas con el fallecimiento.

La familia continúa enfrentando este momento mientras mantiene la privacidad sobre aspectos relacionados con la pérdida. Las publicaciones realizadas reflejan la cercanía entre los miembros del entorno familiar y la forma en que cada uno decide comunicar o expresar la despedida en espacios digitales.

Mira también:Karol G habló de su ruptura con Feid: "Hay que trabajar en uno para saber cuándo irse"

