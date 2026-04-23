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Así fue como Martha Isabel Bolaños conoció a Michael Jackson en Miami - CaracolTV

La actriz colombiana ha relatado en varias ocasiones el encuentro que tuvo con el cantante en 2004, durante una estadía en un hotel en Miami, donde coincidió también con el actor Chris Tucker.

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Martha Isabel Bolaños conoció a Michael Jackson en Miami: él tenía interés en conocerla

La actriz colombiana ha relatado en varias ocasiones el encuentro que tuvo con el cantante en 2004, durante una estadía en un hotel en Miami, donde coincidió también con el actor Chris Tucker.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 23 de abr, 2026
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