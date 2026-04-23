Martha Isabel Bolaños conoció a Michael Jackson en Miami: él tenía interés en conocerla

En varias ocasiones, la actriz Martha Isabel Bolaños ha compartido la historia de cómo conoció al cantante Michael Jackson en 2004, durante un viaje a Miami. El encuentro se dio en un hotel donde ambos se hospedaban y en el que también se encontraba el actor Chris Tucker.

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Martha Isabel Molaño conoció a Michael Jackson antes de fallecer

Según el relato de la actriz, el primer contacto ocurrió de manera casual cuando coincidió con Tucker dentro del hotel. Fue él quien facilitó el acercamiento, al comentarle que Jackson se encontraba en el mismo lugar y que tenía interés en conocerla. A partir de esa conversación, se coordinó el encuentro en una de las habitaciones del hotel.



Al llegar al lugar, Bolaños indicó que se encontró con parte del entorno cercano del artista, incluyendo a la niñera y a los hijos del cantante. En ese contexto, logró establecer una conversación con Jackson, a pesar de las dificultades que tenía en ese momento con el idioma inglés, lo que no impidió que pudiera comunicarse y sostener un diálogo.





Durante la conversación, la actriz abordó la posibilidad de que el cantante visitara Colombia. De acuerdo con su versión, Jackson respondió negativamente debido a un antecedente relacionado con el secuestro de un familiar en el país, situación que, según se le explicó, se resolvió posteriormente cuando no se confirmaron vínculos con él.

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Bolaños también ha detallado aspectos adicionales del encuentro que involucraron a Tucker, quien habría sido clave en generar el interés inicial del cantante por conocerla. Tras el primer acercamiento, compartieron una fiesta en el mismo entorno del hotel y posteriormente regresaron al lugar donde se hospedaba el artista.

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La actriz señaló que durante ese momento se presentaron gestos de cercanía por parte del cantante, en donde le pidió un pico, ante los cuales ella estableció límites personales. Asimismo, mencionó que en medio de la interacción expresó que tenía una relación sentimental en ese momento.

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Otro de los elementos que ha destacado es que, pese a la relevancia del encuentro, decidió no tomar fotografías. Esta decisión, explicó, estuvo relacionada con su intención de respetar la privacidad del artista en ese contexto.

Finalmente, Bolaños ha indicado que existió la intención de concretar un nuevo encuentro en el rancho Neverland, residencia asociada a Jackson. Sin embargo, esa reunión no llegó a realizarse. El cantante falleció el 25 de junio de 2009, pero su trayectoria continúa siendo objeto de referencia en la industria musical.

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