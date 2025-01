Hermana de Michael Jackson publicó un video y su apariencia impresiona al Internet

Un video se ha convertido en tendencia en redes sociales, se trata de una grabación de La Toya Jackson, quien en su cuenta de Instagram ya suma un poco más de un millón de seguidores pendientes de su vida y que han manifestado su preocupación por ella.

Y es que recientemente ha compartido contenido en el que usa ropa ajustada o deja ver su cara en planos muy cerrados, lo que ha hecho que su estado físico no pase desapercibido y se comente acerca de la delgadez que presume y que es bastante evidente.

La Toya Jackson video

En uno de los reels aparece mirando directamente a la cámara y usando un maquillaje sencillo que resalta sus facciones y su parecido con su hermano, Michael Jackson, no obstante, también muestra que sus pómulos sobresalen y su rostro se ve bastante definido.

Parece que los comentarios se han convertido en un tema frecuente, ya que en la descripción de la fotografía les dejó un mensaje, que podría ser una indirecta, a quienes continúan con el tema: “no dejes que las opiniones de las otras personas te controlen”, escribió.

Este no es el primer contenido en el que su apariencia es el tema de conversación, ya que ha sucedido en muchas de las instantáneas y videos que publica. La situación ha hecho que muchos se pregunten si está pasando por un mal momento físico o psicológico.

Vale la pena mencionar que otro de sus hermanos, Tito Jackson, falleció el pasado 15 de septiembre de 2024 a causa de un infarto mientras se encontraba con dos amigos. Su repentina muerte causó mucho dolor en la familia y es uno de los temas que ella más recuerda en su cuenta de Instagram.

Los comentarios no se han hecho esperar y los usuarios de Internet le dicen que es una mujer muy bella, pero que están preocupados por lo que le podría ocurrir, ya que está a punto de cumplir 69 años y podría perjudicar su salud si continúa perdiendo peso.

“Intento no juzgar, pero esto me pone muy triste”, “¿estás bien?”, “Siento que necesitas un gran abrazo. 🤗. Lo siento si estás pasando por algunas emociones difíciles ahora mismo”, “No sabemos a lo que realmente se enfrenta”, dicen algunos de los mensajes.

De la misma forma, hay quienes recuerdan que no se debe hablar de los cuerpos de otras personas, ya que no se sabe si realmente puede estar atravesando por algo que el público desconoce. A pesar de todo, los comentarios no se detienen en redes.