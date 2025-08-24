Aida Victoria Merlano se despachó contra Yina Calderón: “Westcol, al parecer, es el papá de su bebé”

Las peleas continúan entre Aida Victoria Merlano y Yina Calderón, las dos mujeres se han enfrentado públicamente en distintas ocasiones y ahora la razón de la pelea es una controversial afirmación de la empresaria de fajas.

Y es que, en un video publicado en sus redes sociales, Calderón dijo: “Que Westcol, al parecer, es el papá del bebé de Aida (…) yo no estoy diciendo que sea verdad, presuntamente, pero nos mandaron hasta fotos de Aida en la clínica en Barranquilla con Westcol”.

Aida Victoria Merlano le respondió a Yina Calderón

En su cuenta de Instagram pocas horas después, la influenciadora compartió una historia en la que habría negado las acusaciones y, aunque no mencionó directamente a Westcol, sí se refirió a él como “mi ex” y se burló de la hipótesis.

“Entonces mi ex me preñó por inseminación telepática. Mi amor, cuando usted estaba contando sus chismes, yo estaba dando una conferencia frente a cuatro mil personas. Águila no caza mosca, mamacita”, escribió refiriéndose a la diferencia en sus actividades.

Respuesta de Aida Victoria Merlano a Yina Calderón. Foto: Instagram @aidavictoriam

Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada

Vale la pena mencionar que el enfrentamiento llega en medio de rumores sobre la estabilidad del matrimonio de la creadora de contenido. Varios internautas especulan que la pareja podría estar pasando por una crisis.

Esto no ha sido confirmado y ninguno de los dos se ha referido al tema, sin embargo, los seguidores de la pareja se han dado cuenta de que desde el nacimiento del bebé no han aparecido juntos en sus redes sociales, ni en publicaciones, ni en historias, lo que ha hecho crecer las hipótesis.

A pesar de todo, en los videos en los que anunció el nacimiento del pequeño se ve que él está junto a ella, tomándola de la mano y apoyándola en los momentos más difíciles del parto. Debido a esto, muchos especulan que podría no ser real que algo está sucediendo entre ellos.