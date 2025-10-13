En vivo
Caracol TV  / Actualidad  / Renzo sorprendió con video junto al hijo que tuvo con Anamar e impactó con su parecido

Renzo sorprendió con video junto al hijo que tuvo con Anamar e impactó con su parecido

A través de sus redes sociales, Renzo ha subido varios clips compartiendo con su bebé y lo feliz que está actualmente. Dijo que no sabía cómo explicar esa experiencia tan linda de ser papá.

