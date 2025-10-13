Renzo ha dado de qué hablar en las últimas horas, luego de publicar unos videos junto a su hijo Ethan. Precisamente en TikTok, en el que tiene más de 81 mil seguidores, publicó un clip en donde está bailando con el menor.

Video de Renzo con el hijo de Anamar

Posteriormente, en Instagram, también se dejó ver muy feliz con el niño. En ese producto audiovisual dejó claro lo contento que está de tener a esa criatura, por lo cual, puso el siguiente texto. "Cómo les explico a los que no son papás", esto, mientras se mecía en una hamaca.

Frente a esto, los internautas no dudaron en comentar que Ethan y Renzo se parecen demasiado. Asimismo, destacaron que fue el clip muy tierno y que el pequeño está muy lindo, mientras otros afirmaron que es la misma cara de Anamar.

Es de recordar que, hace unos meses, Renzo y Anamar tuvieron un roce en redes sociales por el menor. Ella se despachó contra él, pero unas horas después él le respondió con firmeza. Aclaró que sus palabras no provienen del resentimiento, sino del deseo de defender su rol como padre. Sostuvo que siempre ha estado presente en la vida de sus tres hijos y que ellos representan su mayor fuente de motivación y cariño.

Explicó que comprende los procesos emocionales que acompañan al embarazo y al posparto, pero señaló que eso no justifica poner en duda públicamente la entrega de un padre. “No hablo desde el rencor; solo considero injusto cuestionar el amor y la responsabilidad que tengo con mis hijos”, manifestó.

El exparticipante del Desafío aseguró que sus niños, son su mayor impulso para enfrentar cualquier circunstancia, sin importar las diferencias que puedan existir con sus madres. Más adelante, se refirió de manera especial a su hijo menor, Ethan.

“Al igual que sus hermanos, él cuenta con todo mi apoyo y mi presencia. Espero que este momento sirva para recuperar la calma y la armonía, porque lo verdaderamente esencial es que mis hijos crezcan en un ambiente de amor, respeto y sinceridad”, concluyó.

Ahora bien, por la actual situación de que Ethan está compartiendo con su papá, según indican los fans, ellos estarían en buenos términos todo en pro del bebé. Cada uno se está tomando el tiempo de disfrutar la crianza del niño.

