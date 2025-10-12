De qué murió Leonardo Ramírez, actor de Padres e Hijos: batalló 3 años contra un cáncer

Leonardo Ramírez fue un actor colombiano recordado por su participación en producciones como 'Padres e Hijos' y 'La mujer en el espejo'. También fue una promesa de la televisión por su rol en el programa Mucha Música, de City TV. Su talento le permitió trabajar en diversos países y hacerse un nombre en la industria; no obstante, la vida le presentó una dura prueba.

Mira también: De qué murió Adolfo Pacheco: según allegados, su muerte se pudo prevenir



El joven, que fue diagnosticado con cáncer, no veía resultados con los tratamientos de la medicina convencional, intentó alternativas como inyecciones de agua de mar e incluso veneno de escorpión azul, pues su deseo de vivir era enorme y quería intentarlo todo. Sin embargo, estos tratamientos no surtieron efecto.



¿De qué murió Leonardo Ramírez?

El cáncer hizo metástasis y también afectó otros órganos, entre ellos el páncreas, tanto en la cola como en la cabeza, comentó su hermana Sandra. Por su parte, su padre recordó con tristeza la situación: “Cuando vi esos resultados, acepté que muy pronto moriría”.

Estando remitido a cuidados paliativos, Leonardo decidió contar su historia y manifestó su deseo de someterse a la eutanasia; sin embargo, ninguno de sus colegas médicos quiso hacerlo, pues era un tema bastante polémico en ese momento.

El 11 de junio de 2003 falleció en los brazos de su madre. Dejó un legado en el mundo de la televisión y en la industria musical gracias a su conocimiento y al impulso que brindó a miles de artistas que pasaron por el programa en el que trabajaba. En su honor, su madre creó una fundación para ayudar a personas que padecen la misma enfermedad.



Mira también: Así fue como Wilson Manyoma llegó a ser parte de Fruko y sus Tesos: cantó ‘El Preso’

Publicidad

No te pierdas ningún contenido de Expediente Final. Conéctate con el programa los domingos a las 5:00 p.m.