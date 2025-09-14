Actualizado: septiembre 14, 2025 06:32 p. m.
Así fue como Wilson Manyoma llegó a ser parte de Fruko y sus Tesos: cantó 'El Preso'
Wilson Manyoma, intérprete del tema ‘El Preso’ saboreó las mieles de la fama con la agrupación Fruko y sus Tesos. Lo que pocos saben es que, de no haberse dedicado a la música, habría perseguido una carrera en el fútbol.
