En vivo
Noticias Caracol
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
DESAFÍO DEL SIGLO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Expediente final  / Así fue como Wilson Manyoma llegó a ser parte de Fruko y sus Tesos: cantó ‘El Preso’

Así fue como Wilson Manyoma llegó a ser parte de Fruko y sus Tesos: cantó ‘El Preso’

Fruko recuerda la audición de Wilson Manyoma Saoko para ser parte de la agrupación. Su interpretación de la icónica canción ‘El Preso’ los catapultó a la fama. Además de la música, tenía otra pasión.

Publicidad

Publicidad

Publicidad