Así fue como Wilson Manyoma llegó a ser parte de Fruko y sus Tesos: cantó ‘El Preso’

Wilson Manyoma, intérprete del tema ‘El Preso’ saboreó las mieles de la fama con la agrupación Fruko y sus Tesos. Lo que pocos saben es que, de no haberse dedicado a la música, habría perseguido una carrera en el fútbol.

