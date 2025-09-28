De qué murió Adolfo Pacheco: según allegados, su muerte se pudo prevenir

El 19 de enero de 2023, se registró el accidente de Adolfo Pacheco Anillo, una de las figuras del folclore más representativos en Colombia. El maestro, autor de emblemáticas canciones, falleció tras un trágico accidente de tránsito que conmocionó a todo el país. El programa Expediente Final tuvo acceso a los testimonios de sus seres queridos, quienes contaron cómo fueron sus últimos días y el amor que siempre sintió por su tierra y sus tradiciones.

Adolfo Pacheco era un apasionado defensor de la cultura sabanera. Además de su dedicación a la música, tenía una afición muy particular: las peleas de gallos. Fue precisamente esa pasión la que lo llevó a emprender el viaje que terminaría en tragedia. El maestro se dirigía a transportar alimento para sus gallos, saliendo desde su residencia hacia el interior de Bolívar.



Luego de hacer una parada para almorzar en San Jacinto, hacia las 2:00 p.m., mientras conducía por la vía que conecta con el municipio de Calamar, Bolívar, la llanta de su camioneta explotó repentinamente. El vehículo perdió el control y el impacto fue devastador. Adolfo Pacheco salió expulsado del automóvil y se golpeó fuertemente la cabeza. Como consecuencia del accidente, sufrió fracturas en las costillas, en la clavícula y un grave trauma craneoencefálico.

Los habitantes de la zona acudieron rápidamente a prestarle auxilio. Fue trasladado inicialmente a un centro asistencial cercano, y de allí, debido a la gravedad de sus heridas, fue remitido a la Clínica Jaller de Alta Complejidad en Barranquilla. Posteriormente fue llevado a la Clínica General del Norte, donde permaneció internado durante ocho días. A pesar del esfuerzo médico y la esperanza de sus familiares, el maestro no logró recuperarse y falleció.

Sus restos reposan hoy en Barranquilla, donde fue despedido con honores por la comunidad artística y cientos de seguidores que lamentaron profundamente su partida. La tragedia no terminó ahí: poco tiempo después, su hija y mánager, Gloria Patricia Pacheco, también falleció, lo que sumió a la familia en un profundo dolor.

