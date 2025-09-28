En vivo
The Suso's Show
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
B KING Y REGIO CLOWN
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Expediente final  / De qué murió Adolfo Pacheco: según allegados, su muerte se pudo prevenir

De qué murió Adolfo Pacheco: según allegados, su muerte se pudo prevenir

El destacado acordeonero murió luego de un accidente ocurrido el 19 de enero de 2023 mientras viajaba por Calamar, Bolívar. Allegados afirman que un ajuste en la llanta del carro pudo cambiar su destino.

Publicidad

Publicidad

Publicidad