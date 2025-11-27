Participante del ‘Desafío’ es hermana de jugadora del América con paso por Selección

Y es que durante ese episodio del ‘Desafío’, Gamma venció a Alpha y a Neos en el Box Blanco y obtuvo la posibilidad de ver las redes sociales de alguno de sus integrantes. Myrian, que regresó al programa para ser dupla de Zambrano, se ganó el beneficio por sorteo, por lo que todos sus compañeros pudieron ver imágenes de ella con su novio y su hijo, su gran adoración.

Asimismo, Mafe Aristizábal, la 'host' del programa, mostró fotos de la competidora practicando su disciplina, OCR, por lo que le preguntó si ella era la única deportista de su familia. Myrian respondió que no y reveló que es hermana de una las jugadoras del equipo América de Cali, que también fue parte de microciclos de la Selección Colombia Femenina Sub-17.



Quién es la futbolista que es hermana de Miryan, participante del ‘Desafío’ 2025

Se trata de Mariana Hernández, joven que juega en el América de Cali como volante, y que también ha competido en la Liga Vallecaucana de Fútbol. La futbolista mide 1,66 centímetros, nació en El Dovio (Valle) y cumplió 18 años el 25 de noviembre de 2025.

Precisamente en una publicación que hizo en sus historias de Instagram, de la celebración de su mayoría de edad, fue que quedó en evidencia que era hermana de Myrian. Y es que la participante del ‘Desafío’ no pudo estar en el festejo, pues se encontraba en La Ciudad de las Cajas, por lo que otra de sus hermanas, Paula, hizo un montaje para que pareciera que Myrian sí pudo compartir con Mariana.



Myrian, del 'Desafío', es hermana de jugadora del América de Cali Foto: Instagram @mariana07_h

Aunque las deportistas son muy reservadas con su vida, y pocas veces comparten imágenes de su familia, se nota que tienen una relación muy estrecha. Además, físicamente son muy parecidas y por lo mismo es innegable que son hermanas.

