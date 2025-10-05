Miryan, del Desafío, quedó embarazada a los 16 años y el papá del niño nunca ha respondido

Mira también: Mensaje de Katiuska a Miryan tras eliminación del 'Desafío'; las dos rompieron en llanto

Mira también: Miryan no se fue del ‘Desafío’ con las manos vacías y dijo qué hará con la plata que ganó

No te pierdas ningún contenido de La Red los sábados y domingos en las tardes de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo.

