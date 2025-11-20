En vivo
Desafío Siglo XXI
Síguenos en:
Tendencias:
MISS UNIVERSO 2025 EN VIVO
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Leo le pide perdón a Rosa en el ‘Desafío’: “Uno también se equivoca”

Leo le pide perdón a Rosa en el ‘Desafío’: “Uno también se equivoca”

Al comienzo del capítulo, Leo habla con Rosa desde Playa Baja, para decirle que nunca peleó con la intención de maltratar a nadie y que procurará no gritar en el Desafío.

Publicidad

Publicidad

Publicidad