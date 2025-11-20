Leo le pide perdón a Rosa en el ‘Desafío’: “Uno también se equivoca”

Al iniciar el capítulo 96 del Desafío Siglo XXI, Leo empieza a hablar en Gamma sobre la pelea con Rosa en el Box Rojo. Entre todos llegaron a la conclusión de que se dio, porque estaban aún molestos por lo que pasó en la pista.

Mira también: Acalorada discusión entre Leo y Rosa en el 'Desafío': “Estoy cansado de tantas florecitas"



Después de esto, Leo le confiesa a Rosa que ella era la persona con la menos pensó que iba a tener una discusión en el programa. Añadió, que le gusta que le digan todas las cosas de frente y que delante de las personas tienen un temperamento muy fuerte.

Luego, la integrante de Gamma, afirma que lo siente y que por eso, ella pidió disculpas en el Box Rojo. Posteriormente, Leo dice que él también la embarró, porque terminó “caliente” de la prueba. “De antemano pedí disculpas y reconocer que uno también se equivoca”, indicó.

Asimismo, Rosa dice que le expresó a su equipo que lo sentía, porque esas discusiones no le estaban sumando y que, Alpha, al verlos peleando, pudieron haber decidido enviarles el chaleco para así desestabilizarnos. “Me pasó por sapa, porque ni a mí me dijiste, pero el tono yo siento que es muy fuerte”, dijo la mujer. Leo añadió que en ningún momento lo hizo con la intención de maltratar y que va a procurar no gritar.



Qué fue lo que pasó con Leo y Rosa

Publicidad

En el capítulo 95 del Desafío Siglo XXI, luego de que Gamma perdiera en el Box Rojo, Rosa le pidió a Leo que no gritara porque eso se veía feo. Posteriormente, él le expresó que ella también lo hizo, pero la mujer pidió que no gritara, porque no le gustaba eso.

Frente a ello, el hombre le indicó que estaba cansado de que a ella no le gustara que le dijeran las cosas como son, sin tantas “florecitas”. Al decir esto, Rosa se molestó y los dos empezaron a subir el tono cada vez más delante de todos. Por lo cual, Isa intentó calmarlos, peor ellos continuaban en la discusión.

Publicidad

Mira también: Salió a la luz comentario de Zambrano sobre Kevyn en el Desafío, ¿se confirma rivalidad?

En medio de esto, Alpha y Neos escuchaban todo lo que decían. Rata, Gio y Valkyria indicaron que así es como el equipo se podía desestabilizar y que es importante mantener una comunicación entre todos, para sobresalir en las pruebas.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.