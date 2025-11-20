En vivo
Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Quién ganó la prueba del 'Desafío' HOY: hubo una caída y desesperación

Quién ganó la prueba del ‘Desafío’ HOY: hubo una caída y desesperación

Alpha, Neos y Gamma se enfrentaron en el Box Blanco, en donde tuvieron que pasar por varios obstáculos inestables. Además, debían buscar su mayor puntería para derribar unos pines.

