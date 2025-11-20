Quién ganó la prueba del ‘Desafío’ HOY: hubo una caída y desesperación

En este capítulo 96 del Desafío Siglo XXI, Alpha, Gamma y Neos alistaron sus mejores fichas para darla toda en la pista. En esta ocasión, así quedaron confirmaron los equipos:

Alpha: Rata y Valentina, Lucho y Yudisa

Gamma: Julio y Tina, Miryan y Zambrano​

Neos: Cristian y Mencho, Kevin y Sofi​



Quién ganó la prueba del Desafío HOY

Alpha sigue con su racha intacta y volvieron a ganar, eso quiere decir que, tuvieron un ciclo perfecto al reunirse varias victorias. Fue una pista en la que la puntería era clave para poder hacer todo más rápido. Además, utilizaron la fuerza para derribar unos pinos colgantes y así llegar antes que sus contrincantes.



Cómo fue la prueba del Desafío

Cada desafiante salió para caminar sobre tres estructuras metálicas; luego debió pasar sobre tubos colgantes gigantes para llegar a una plataforma. Después cruzó un puente y, por último, trepó por una malla para ascender a la parte superior del Box.

Allí debía lanzar balones pequeños para derribar unos pines colgantes. El primer competidor tuvo que tumbar uno; el segundo, dos; el tercero, tres; y el cuarto, cuatro. El primer equipo en derribar todos los pines y completar el recorrido fue el ganador.

Es de destacar que, en medio de la prueba del Desafío, hubo varios detalles que llamaron la atención. Por ejemplo, la caída de Cristian y el hombro dislocado. El integrante de Neos la dio toda en la pista, pero tuvo que repetirla al caerse en el segundo obstáculo. Su equipo lo animó para seguir adelante y no dejarse derrumbar.

