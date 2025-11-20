Ella es la candidata a Miss Universo 2025 que es hija de famosa presentadora

Se trata de Lina Luaces, representante de Cuba en Miss Universo 2025 y modelo que es hija de Lili Estefan, reconocida presentadora de Univisión, recordada principalmente por su trabajo en ‘El gordo y la flaca’.

La joven nació como fruto del matrimonio de Estefan con Lorenzo Luaces, empresario cubano, del que la presentadora se separó en 2018, luego de una infidelidad por parte de él. La expareja se reencontró para celebrar el triunfo de su hija en el concurso de belleza de Cuba, que le permitió ir a Miss Universo.

Aunque Miss Cuba realmente nació en Miami, Estados Unidos, decidió representar a la isla de la que son originarios sus padres. Desde hace algunos años trabaja como modelo y también es reconocida como una ‘influencer’ de redes sociales. A sus 23 años está cumpliendo el sueño de participar en Miss Universo.



¿Qué parentesco hay entre Gloria Estefan y Lili Estefan?

Gloria Estefan, icónica cantante cubano-estadounidense, y Lili Estefan, reconocida presentadora de televisión, mantienen un vínculo familiar cercano: Lili es sobrina de Gloria.



Este parentesco se explica por la relación que tiene Lili con el productor musical Emilio Estefan, esposo de Gloria: Lili es la hija del hermano de Emilio, lo que convierte a Gloria en su tía política.

En diversas entrevistas y programas televisivos, ambas han abordado este lazo familiar. Por ejemplo, en el programa ‘Red Table Talk: The Estefans’, Gloria ha relatado cómo su esposo realizó esfuerzos heroicos para sacar de Cuba a la familia de Lili.

Además, Lili ha reconocido públicamente el papel decisivo de sus tíos en su vida: asegura que Emilio y Gloria fueron clave para facilitar su salida de Cuba hacia Estados Unidos, un proceso que marcó su infancia.