Ella es la candidata a Miss Universo 2025 que es hija de famosa presentadora

Ella es la candidata a Miss Universo 2025 que es hija de famosa presentadora

La reina, de 23 años, es reconocida en el mundo del entretenimiento desde hace varios años, no solo por su trabajo como modelo, sino por su mamá, que lleva años trabajando en televisión.

