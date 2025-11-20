Zambrano arremete contra Julio y Tina en el ‘Desafío’: “Muchas excusas"

Sigue creciendo la tensión en Gamma, luego de que se confirmara que Alpha ganó la prueba de Sentencia, Premio y Castigo. Zambrano no pude hacer la pista, porque el equipo morado lo hizo en menos tiempo y por eso, él se quedó sentado al inicio de la prueba del Desafío Siglo XXI.

Qué pasó con Zambrano, Tina y Julio en el 'Desafío'

Después de que todos los equipos se reunieran para analizar la jugada, el atleta olímpico se sentó con su equipo y Tina empezó diciendo que entre más fichas había, más pesado estaba tumbarlos. Por lo cual, Zambrano les dijo que Yudisa tumbó los tres que pines que había, a lo que Julio le dijo, que se demoró y el deportista responde.



“Tú eres mucho de excusas y en el juego no hay eso. Hablar y hacer son dos cosas diferentes”, agregó. Posteriormente, el integrante de Gamma indicó que él solo le estaba contando lo que realmente pasó y Tina le expresó que no le siguiera hablando.

Posteriormente, Zambrano le dice a la melliza que ella no sabe perder una: “tú siempre sabes todo y nada. Ojalá uno ganadora con excusadera”. Después, la mujer le responde con un mensaje contundente. “Él siempre lo hace perfecto, cuando sale a definir siempre se demora. Pero obvio, quiere venir a tirarle uno el agua sucia”.

