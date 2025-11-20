Qué le pasó a Cristian en el ‘Desafío’: se dislocó el hombro y él mismo se lo acomodó

En el minuto 14 del del capítulo 96 del Desafío Siglo XXI, la prueba de Sentencia, Premio y Castigo empezó y los equipos no dudaron en animarse para darle con toda la energía y ganar en esta pista del Box Blanco.

Qué le pasó a Cristian, de Neos, en el 'Desafío'

Los primeros en salir fueron: Rata (Alpha), Julio (Gamma) y Cristian (Neos). Los tres participantes estaban decididos en llegar lo más rápido a la parte final del Box. Mientras iban avanzando, les iban diciendo que lo estaban haciendo muy bien, pero que era importante mantener la calma para no caerse.



Rata tomó la delantera y fue uno de los que pasó los obstáculos más rápido. Cuando Julio y Cristian intentaron apurarle, casi se cae, por lo cual, desde las gradas sus equipos les gritaron que tuvieran más cuidado, porque podían repetir la pista, y esto les podía quitar tiempo para ganar la prueba.

Precisamente, cuando Cristian intentó para lo más rápido posible un obstáculo, no pisó fuerte y se cayó. Por lo cual, el Juez pidió que se devolviera para empezar de nuevo. Cuando él regresó al primer lugar, Kevyn le recordó que lo hiciera con mucho cuidado, para no repetir la historia.

Al intentar pasar uno de los obstáculos, su hombro se disloca, debido a esto, él se queda quieto por un momento intentando arreglar la situación. Posteriormente, le pregunta el equipo Neos que, si le sucedió algo, por lo cual que él no dice nada, solo se acomoda la extremidad y continúa en el Box Blanco como si nada.

Es de destacar que, en este punto de la competencia, es muy importante no cometer un error, porque puede ser perjudicial para el equipo. Nadie quiere recibir un chaleco ni un castigo, porque los podrían debilitar para el punto más importante de esta etapa del Desafío Siglo XXI.

