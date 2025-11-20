En vivo
La Influencer
Síguenos en:
Tendencias:
MISS UNIVERSO 2025 EN VIVO
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Qué le pasó a Cristian en el ‘Desafío’: se dislocó el hombro y él mismo se lo acomodó

Qué le pasó a Cristian en el ‘Desafío’: se dislocó el hombro y él mismo se lo acomodó

Cuando Cristian, del equipo Neos, estaba iniciando el segundo obstáculo, se resbaló y se cayó. Por lo cual, tuvo que devolverse para empezar de nuevo y pasarlo. Cuando fue a hacer esto, su hombro se desacomodó.

Publicidad

Publicidad

Publicidad