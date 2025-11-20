Cuánta plata se llevó Alpha al tener un ciclo perfecto en el ‘Desafío’

Alpha sigue con su buena racha y volvieron a ganar una prueba, hoy fue la de Sentencia, Premio y Castigo. Por lo cual, hicieron un ciclo perfecto y por eso se llevaron una gran recompensa monetaria.

Cuánta plata ganó Alpha en el 'Desafío'

Cuando los equipos se reunieron con Andrea Serna, la presentadora del Desafío Siglo XXI, ella reveló que en total obtuvieron $45 millones. Además, como si fuera poco el equipo también se lleva a casa el pato para el acceso a la Suite ditu.



Los integrantes de Alpha, no podían estar más felices, porque empezaron con toda este ciclo y una de las etapas más importantes del Desafío. En esta oportunidad aseguraron a todos los participantes, porque ninguno recibirá el chaleco, el decir, no están en peligro de eliminación.

Quiénes hacen parte de AlphaEs de destacar que, el equipo había quedado conformado de la siguiente manera: Yudisa, Lucho, Rata, Valentina, Deisy, Potro, Gio, Mencho, pero como hubo un enroque. Valkyria llegó hacer parte del escuadrón y la pesista tuvo que irse para Neos.

A la mujer la han recibido muy bien y han creado una linda amistad entre todos. Además, en las competencias se entienden muy bien, hay comunicación para el momento más importante, que es cuando compiten y dejan el nombre del equipo por todo lo alto.

