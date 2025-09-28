Katiuska perdió el Reinado de La Red en el Desafío: reacción al ver que le ganó Myrian

El reality Desafío del Siglo XXI continúa sorprendiendo a los televidentes con sus giros inesperados y momentos llenos de humor. Esta semana, los participantes de la casa Omega, ubicada en La Ciudad de las Cajas, vivieron una jornada diferente gracias a la visita especial de John Álvarez, reconocido reportero del programa La Red. Su misión: organizar un divertido reinado de belleza entre los competidores que aún siguen en pie dentro del programa.

Los cinco participantes que continúan en competencia dentro de la casa Omega —Katiuska, Myrian, Juan, Camilo y Rata— se enfrentaron a un reto muy distinto a los habituales desafíos físicos. Esta vez, el carisma, la actitud y la gracia fueron los ingredientes principales para brillar en la pasarela improvisada.

Primero fue el turno de las mujeres. Katiuska y Myrian desfilaron con estilo frente a sus compañeros y al presentador, y luego respondieron las preguntas de rigor, donde debieron demostrar su inteligencia, espontaneidad y sentido del humor. Tras deliberar, los hombres de la escuadra rosada decidieron coronar a Myrian como la reina del certámen y a Katiuska como virreina.

El segundo turno fue para los hombres, quienes tampoco se guardaron nada. Juan, Camilo y Rata desfilaron con seguridad, pero fue este último quien se robó el show con un inesperado baile sensual que desató risas y aplausos por igual. Las mujeres, encargadas de elegir al ganador, no tuvieron dudas: Rata fue coronado como el rey del concurso, seguido por Juan y Camilo.

En qué va el Desafío 2025

Más allá del entretenimiento, el Desafío entra en una de sus etapas más decisivas. La salida oficial de Gero tras la eliminación de Cris marcó un punto de quiebre en la competencia. Cris, por su parte, fue enviado a El Cubo de ditu, donde ahora acompaña a Deisy, quien continúa en una situación de incertidumbre. Deisy deberá esperar a que se defina si alguna de las participantes renuncia o resulta lesionada, para saber si podrá reintegrarse a la competencia.

El ambiente en la Ciudad de las Cajas está más cargado que nunca. Las alianzas cambian, las tensiones aumentan y cada decisión cuenta.

