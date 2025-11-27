Primeras palabras de Catalina Duque, Señorita Colombia, luego de ganar Miss International 2025

Colombia está de celebración luego de que se diera a conocer que la Señorita Colombia 2024 fue elegida como Miss International 2025 en el Estadio Nacional Yoyogi de Tokio, Japón, donde compitió contra más de 80 candidatas y brilló luego de hacer la pasarela y responder las preguntas del jurado calificador junto a las otras cuatro finalistas: Filipinas, Indonesia, Bolivia y Zimbabwe.

Primeras palabras de Catalina Duque luego de ganar Miss International

Luego de que le pusieran la corona y de recibir la banda que la convierte en la dueña oficial del título, la joven tuvo la posibilidad de dar sus primeras palabras en frente del público expectante. En esta oportunidad, la comunicadora social aprovechó el espacio para agradecerle públicamente a sus compañeras, quienes demostraron tener una competencia sana a medida que avanzaban las diferentes actividades del certamen.



"Muchas gracias a todos, pero antes me gustaría hacerles una reverencia a todas mis chicas. Miss International realmente es una hermandad, somos una familia, es el concurso más perfecto que me hace creer que los concursos aún tienen un propósito. Somos más que belleza, somos unión y estoy feliz, estoy extremadamente feliz. Muchas gracias a Colombia. Lo logramos. Arigato", mencionó.

Las reacciones en redes sociales ante este conmovedor momento no se han hecho esperar. De hecho, muchos internautas la han felicitado por conseguir la cuarta corona para el país y por darle una alegría a sus compatriotas teniendo en cuenta el más reciente resultado en Miss Universo 2025 y la pérdida de la confianza en dicho concurso por parte de miles de fanáticos.

"¡Qué felicidad! Muy merecida esa corona 👑✨", "Lo justo para una candidata, todavía se puede creer en estos concursos, felicidades a los vecinos 👏", "Hasta el final la dio toda. Maravillosa sin dejar dudas de su victoria. POR FIN 😍", "Desde Venezuela queremos felicitar a nuestros vecinos. 👏👏 Una Elección limpia, ganó la mejor, la favorita como debe de ser ❤️", son algunos de los mensajes que se destacan en las plataformas digitales.

Tras su discurso, la joven hizo su desfile oficial como soberana y recibió muestras de cariño por parte de sus colegas, que no dudaron en mostrarse alegres de la decisión tomada por el jurado.