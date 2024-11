Fariana respondió a las duras críticas que recibió tras ser jurado de Miss Universe 2024

Miss Universe 202 4 terminó con las expectativas que tenían los colombianos, pues el hecho de que Daniela Toloza ni siquiera clasificara al top 30 dejó desconcertados a varios de los fanáticos de este certamen de belleza, pues para muchos ella era considerada como una de las favoritas. No obstante, esto trascendió al punto de que ciberusuarios criticaron a Fariana, quien era jurado de esta edición número 73.

Los comentarios negativos hacia la cantante surgieron como una manera de responsabilizarla de supuestamente no ayudar a la representante de Colombia en el concurso, al punto de catalogarla como envidiosa, y de hacer creer que fue su culpa que la soberana no avanzara en el evento.

Fariana respondió a las críticas tras Miss Universe 2024

De una manera sutil y sin necesidad de hacer referencia a todos los comentarios negativos que ha recibido desde que Dinamarca se llevó la corona del certamen de belleza, la cantante rompió el silencio para hacer referencia a su participación como jurado de este importante evento.

"Antier pude ver cómo 130 líderes de cada país lo dieron todo por convertirse en Miss Universe. Estoy orgullosa, siento respeto y admiración por cada una. Por sus historias de vida y su preparación física y mental. ¡Todas merecedoras!", escribió Fariana en una publicación en la que compartió varias fotografías de cómo lució en Miss Universe y también en compañía de otros jurados del concurso.

A pesar de las palabras que quiso compartir la artista urbana, varios detractores siguieron atacándola, pasando por alto que para dicha decisión hubo más jurados en el concurso de belleza y que todo funciona bajo un sistema de puntajes, los cuales no solo se dan en el día del evento principal.

"Estoy segura por lo poco que conocí que ninguna tomará esto como una derrota o una experiencia negativa porque sencillamente son LÍDERES de verdad. Entienden que la vida está llena de oportunidades y que cada una de ellas; es una plataforma para aprender y emprender el rumbo hacia las metas y sueños que quieran realizar", finalizó su mensaje Fariana.

Jurados de Miss Universe 2024

Cabe destacar que en esta versión número 73 del certamen de belleza más importante en el mundo hubo 13 miembros del comité de selección, en el cual se encontraron diversas personalidades del mundo del entretenimiento.

Lele Pons (Venezuela y Estados Unidos), Emilio Estefan (Cuba), Romero Britto (Brasil), Eva Cavalli (Austria), Margaret Gardiner (Sudáfrica), Jessica Carrillo (México), Gianluca Vacchi (Italia), Camila Guiribitey (Cuba), Michael Cinco (Filipinas), Nova Stevens (Canadá) Gabriela González (México), Gary Nader (Líbano) y por supuesto Fariana (Colombia).