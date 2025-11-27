Catalina Duque, Señorita Colombia 2024, ganó Miss International 2025: FOTOS

Mis International 2025 ya tiene a su nueva representante y es Catalina Duque, Señorita Colombia 2024. La joven no había podido entregarle formalmente la corona a Tutu Mosquera el pasado 17 de noviembre en Cartagena debido a que había viajado hasta Japón para la competencia, donde se posicionó desde el inicio como una de las favoritas para quedarse con el título.

Catalina Duque, de Colombia, la nueva Miss International

Durante la velada de elección y coronación, la paisa colomboestadounidense lució un vestido dorado y llevó el cabello totalmente recogido, presumiendo de esta forma la elegancia que la caracteriza. La joven fue nombrada como finalista junto a las representantes de Filipinas, Indonesia, Bolivia y Zimbabwe, y conforme avanzaba la jornada demostraba con firmeza por qué merecía quedarse con la corona.



Esta es la cuarta corona que se lleva Colombia en el certamen de belleza. Es necesario mencionar que la ganadora de Miss Universo Colombia envía a la reina a Miss Universo, mientras que la mujer que se quede con el primer lugar del Concurso Nacional de la Belleza va directamente a Miss International.

Quién es Catalina Duque, Miss International 2025

Es una Comunicadora Social graduada del EAFIT que se lanzó a la fama gracias a su participación en el Concurso Nacional de la Belleza, donde representó a Antioquia, a pesar de haber nacido en Miami (Estados Unidos), pues sus padres sí nacieron y se criaron en Medellín.

Es bilingüe y ha registrado a través de las plataformas digitales cómo fue su preparación para este certamen internacional. Durante su mandato recibió múltiples críticas debido a que la acusaron de dejar tirado el título; sin embargo, en una entrevista para 'La Red', de Caracol Televisión, confirmó que se ausentó temporalmente de la vida pública y de los compromisos sociales debido a que su padre se encontraba atravesando por un complejo estado de salud.

Su llegada a Japón llamó la atención desde el inicio no solo por su indudable atractivo físico, sino también por su elocuencia, fogueo periodístico y la cercanía que tenía con la gente. Hoy, la colombiana hace vibrar de nuevo al país con su victoria.

