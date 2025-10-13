Dayana Jaimes compartió emotivo mensaje de cumpleaños a su mamá: "Mi mayor orgullo"

Dayana Jaimes, quien tiene más de dos millones de seguidores en su Instagram, publica diariamente frases motivacionales y también esos momentos que pasa con su familia. Precisamente, en sus historias posteó lo feliz que está con el cumpleaños de su mamá.

No te perdió la oportunidad para desearle lo mejor en esta vuelta al sol y le dejó unas palabras muy emotivas, en donde afirmó que ella es quien le da todo ese impulso para seguir adelante.

"Feliz cumpleaños, madre mía. Gracias por tu amor incondicional, por tus oraciones y por ser un ejemplo a seguir. Eres una mujer llena de fortaleza y tenacidad, y mi mayor orgullo. Que Dios te regale muchos años más y conceda todos los deseos de tu corazón", afirmó.

Después mostró el video en donde le estaban cantando el cumpleaños y el instante en el que apagó las velas a este nuevo comienzo. Los aplausos se escuchaban y hacían sentir a la mamá de Dayana Jaimes muy feliz en este momento de su vida, donde lo importante es estar rodeado de su familia.

Posteriormente, posó con un helado de vainilla y una salsa de chocolate, además de una cereza que estaba en lo más alto. Jaimes le puso el siguiente mensaje. "Que seas muy feliz, mami". La mujer no paró de sonreír en ningún momento y dejó claro que fue el mejor día de todos.

Luego de esto, la viuda de Martín Elías publicó una frase que dejó pensando a muchos, por si se refería a la polémica con Lily Díaz o por alguna otra situación que esté viviendo la mujer. "Dios tiene su manera de hacer las cosas y aun en las noches más oscuras, siempre está entre nosotros", puntualizó.

Qué pasó entre Dayana Jaimes y Lily Díaz

Dayana Jaimes decidió acudir a la Fiscalía para interponer una denuncia formal contra Betsy Liliana Díaz, hija del recordado cantante Diomedes Díaz, luego de que se difundieran unos audios privados en los que ambas sostenían una tensa conversación por WhatsApp.

Según explicó, el motivo principal de su acción legal fue que su número personal fue divulgado sin permiso, hecho que la expuso a múltiples amenazas, mensajes ofensivos y una invasión directa a su intimidad. Asimismo, señaló que busca proteger tanto su reputación como la de su hija ante el revuelo que generó la filtración.

