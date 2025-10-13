En vivo
Dayana Jaimes compartió emotivo mensaje de cumpleaños a su mamá: "Mi mayor orgullo"

En medio de la polémica que se ha generado con Lily Díaz, la hija de Diomedes Díaz, Dayana Jaimes dejó ver lo feliz que está con su familia en este fin de semana con puente festivo en Colombia.

