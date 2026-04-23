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Quién es el hermano de Nicolás, de 'Sin senos sí hay paraíso', y qué dijo del ataque - CaracolTV

A través de su cuenta de Instagram, el hermano menor del integrante de la producción que falleció en el barrio Los Laches en Bogotá, se pronunció sobre la pérdida y cómo enfrenta la familia el duelo.

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Hermano de Nicolás, víctima del ataque a 'Sin senos sí hay paraíso', habló en redes

A través de su cuenta de Instagram, el hermano menor del integrante de la producción que falleció en el barrio Los Laches en Bogotá, se pronunció sobre la pérdida y cómo enfrenta la familia el duelo.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 23 de abr, 2026
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Qué dijo el hermano de Nicolás, víctima mortal del ataque a 'Sin senos sí hay paraíso'.