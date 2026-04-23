Hermano de Nicolás, víctima del ataque a 'Sin senos sí hay paraíso', habló en redes

Continúa la consternación por las muertes de Nicolás Francisco Perdomo Corrales, de 18 años, y Henry Alberto Benavides, el conductor de 45 años, en la localidad de Santa Fe en Bogotá luego de sufrir un ataque con arma blanca. Recientemente se conoció que el hermano de Nicolás, integrante de la producción, apareció en redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje.

Mira también: Carmen Villalobos contó cómo lleva duelo por lo sucedido en 'Sin senos sí hay paraíso'



Conmovedor mensaje del hermano de Nicolás, víctima del ataque a 'Sin senos sí hay paraíso'

A través de una historia en su cuenta oficial de Instagram, el joven le dedicó unas palabras a su hermano mayor, revelando que procesar la noticia y llevar el duelo durante los primeros días ha sido muy difícil.



"Nico, estoy tan mal, papi. Me quitaron la vida, te lo juro. Quedó con un vacío muy grande, no soy tan fuerte como pensé. Me dejas cosas muy lindas, papi, un gran hermano. Gracias por siempre estar para mí , por esos últimos mensajes donde decías 'te amo'. Te veré pronto. Ay, Nico, me duele", escribió.





Mira también: Manuela González reveló última conversación con integrante fallecido de 'Sin senos sí hay paraíso'

Publicidad

En otra publicación también reveló detalles sobre cómo era su relación en vida y las enseñanzas que le dejó para el resto de sus días: "Mi cora solo sentía por ti y te me fuiste, loco. Me dejas un vacío para toda mi vida, eras mi hermano mayor y mi espejo y me queda tan claro lo que tengo que hacer, que sé que estás feliz porque estoy siguiendo tus pasos", se lee.

El pasado 22 de abril, según dejó ver parte del elenco y demás colaboradores, se llevarían a cabo las honras fúnebres de los dos fallecidos, incluido el proceso de inhumación en cada uno de los lugares dispuestos por sus propias familias.

Publicidad

Por el momento el caso se encuentra en manos de las autoridades y se sabe que Raúl, lo miembro de la serie que resultó herido en el lugar de los hechos, se encuentra siendo atendido por un equipo médico en Bogotá; por lo que colegas del medio, familiares y amigos han acudido a las plataformas digitales para pedirles a los usuarios que se unan en oración y recen por su pronta recuperación.

Mira también: Revelaron estado de salud del herido en el ataque de 'Sin senos sí hay paraíso'