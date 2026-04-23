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Quiénes son los sospechosos de la muerte de Carolina Flores, exreina mexicana - CaracolTV

Miss Teen Universe Baja California 2017 fue hallada sin vida en un apartamento en México. Su esposo y su suegra están en la mira de las autoridades debido a inconsistencias en su declaración.

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Misteriosa muerte de Carolina Flores, exreina de belleza: por qué su familia es sospechosa

Miss Teen Universe Baja California 2017 fue hallada sin vida en un apartamento en México. Su esposo y su suegra están en la mira de las autoridades debido a inconsistencias en su declaración.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 23 de abr, 2026
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Murió Carolina Flores, exreina de belleza en México: esto se sabe de su deceso.