Misteriosa muerte de Carolina Flores, exreina de belleza: por qué su familia es sospechosa

Se dieron a conocer nuevos detalles de la muerte de Carolina Flores, la exreina de belleza que fue hallada sin vida en México el pasado 15 de abril con heridas producidas por arma de fuego. El cuerpo de la joven de 27 años se encontraba en un apartamento ubicado en la colonia de Polanco III Sección, correspondiente a la Alcaldía Miguel Hidalgo de Ciudad de México.

Mira también: Murió famosa actriz de 'La Usurpadora': adiós a una leyenda de la televisión mexicana



De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, Flores fue encontrada con múltiples heridas producidas por arma de fuego, las cuales estaban ubicadas en zonas como el cráneo, el tórax, el cuello y el pómulo. Adicionalmente, reportaron que en el lugar de los hechos había un arma y siete casquillos percutidos, lo que le permitió a los uniformados iniciar con la investigación.



Quiénes son los sospechosos de la muerte de Carolina Flores

Los principales sospechosos de la muerte son su esposo, un hombre identificado como Alejandro, y la suegra de Flores, una mujer llamada Érika María Herrera, debido a que se encontraban en la vivienda en el momento del crimen. El sujeto se habría comunicado con el Ministerio Público un día después del hecho para denunciar a su propia madre, añadiendo que le disparó incluso cuando ya no respondía; sin embargo, esto generó sospechas en las autoridades debido a la tardanza.

Reyna Gómez, mamá de Carolina, contó que su yerno se puso en contacto con ella para informarle que su mamá había atacado a su pareja.

Por otro lado, el portero del edificio y algunos vecinos aseguraron que no escucharon ruidos mientras se producía el crimen; lo que llevó a que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México abriera un proceso por homicidio doloso.





Mira también: Actor de 'El Chavo del 8' que murió tras ser desahuciado se casó con una ex-monja

Publicidad

Por el momento no hay ningún capturado y la investigación continúa con su curso; adicionalmente, se conoció que no hay detalles acerca del paradero de Érika.



Quién es Carolina Flores, la exreina de belleza que murió

Carolina Flores nació el 4 de abril de 1999 en Ensenada, Baja California, y rápidamente encontró en las pasarelas su verdadera pasión, convirtiéndose con los años en toda una reina de belleza y figura del entretenimiento. En 2017 obtuvo el título de Miss Teen Universe Baja California, lo que le dio la posibilidad de representar a su estado en una competencia nacional, proyectándose como una de las mujeres más bellas de México.

Mira también: Murió famoso actor de 'La Vendedora de Rosas': revelan foto de cómo lucía 28 años después