Majida Issa rompió el silencio sobre ataque a la producción de 'Sin senos sí hay paraíso'

La destacada actriz sanandresana apareció en redes sociales desde que se dio a conocer la muerte de los dos integrantes de la producción de 'Sin senos sí hay paraíso' que fallecieron en el barrio Los Laches, localidad de Santa Fe, en Bogotá, debido a un ataque. La también cantante les respondió a todas las personas que le escribieron en redes sociales para conocer su versión de los hechos.

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Qué dijo Majida Issa sobre el ataque a 'Sin senos sí hay paraíso'

La actriz empezó contando cómo se encuentra todo el equipo de trabajo desde que el pasado sábado 18 de abril se registraron los hechos: "Estos días han sido devastadores principalmente, en primer lugar, para las familias de nuestros compañeros; en segundo lugar para las 490 personas que trabajamos en 'Sin senos sí hay paraíso' y sus familias", comentó.



Posteriormente, indició que tiene tanto el celular como sus redes sociales inundadas de mensajes en donde le piden pronunciarse. Ante ello, aseguró que no daría detalles del hecho; sin embargo, sí hizo una solicitud especial.





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"Queridos míos, no les voy a responder, tengo muchas razones para no hacerlo. En primer lugar, el respeto, la empatía con el dolor que está viviendo la familia de Herny, de Nico y todos mis compañeros", dijo.

Majida solicitó la ayuda de sus colegas, fanáticos y medios de comunicación para abstenerse de difundir el video en el que se observa el momento exacto del ataque, recordando la importancia de pensar en el dolor de las familias y en lo que esto supone para el círculo cercano de las víctimas que está atravesando por el duelo.

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Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se hicieron esperar: "De acuerdo, tienes toda la razón. 🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍 Empatía y respeto por todas las familias", "🙌🙌🙌❤️ Que la paz inexplicable de Dios, en medio del dolor , sea la que abrace los corazones de todos ustedes y de las familias de los compañeros que partieron", "Te tengo en mis oraciones a ti y a todos los afectados por esta tragedia. 🫂🙏 Lo lamento muchísimo, amiga", son algunos de los mensajes que se destacan.