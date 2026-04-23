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Qué dijo Majida Issa sobre el ataque a 'Sin senos sí hay paraíso' - CaracolTV

La intérprete de 'La Diabla', Majida Issa, acudió a su cuenta oficial de Instagram para hablar sobre el ataque a la producción de 'Sin senos sí hay paraíso' y hacerles una solicitud especial a sus fanáticos.

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Majida Issa rompió el silencio sobre ataque a la producción de 'Sin senos sí hay paraíso'

La intérprete de 'La Diabla' acudió a su cuenta oficial de Instagram para responderles a todas las personas que le dejaron mensajes en redes sociales pidiéndole que diera su versión de los hechos.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 23 de abr, 2026
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Qué dijo Majida Issa sobre el ataque a 'Sin senos sí hay paraíso'.