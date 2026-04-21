Actor de 'El Chavo del 8' que murió tras ser desahuciado se casó con una ex-monja

El mundo del entretenimiento lamenta la muerte de Ricardo de Pascual, el destacado actor y comediante que falleció a los 85 años en México. En octubre de 2025, el artista concedió una entrevista para el canal de YouTube de Matilde Obregón en donde no solo se refirió a sus problemas de salud, sino que también se sinceró acerca de su historia de amor con Martha, quien se desempeñó durante nueve años como monja.

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Durante el encuentro, la mujer confesó que se retiró de la vida religiosa debido a un problema de salud, pues le practicaron una mala cirugía en el intestino que la hizo atravesar por un complejo episodio. Tras recuperarse, decidió abrir redes sociales, espacio por el que se puso en contacto con el actor, redactándole un mensaje donde le expresaba su admiración por su trayectoria artística.

Al cabo de tres meses, Martha recibió respuesta y fue allí donde empezaron a intercambiar mensajes hasta que fueron construyendo una historia de amor que, inicialmente no fue muy bien recibida por los papás de ella.





Según expresó, venía de una familia muy conservadora y Ricardo era divorciado, lo que supuso problemas en la relación; sin embargo, con el tiempo el padre de la novia accedió a darle su "bendición" teniendo en cuenta que había atravesado por una época turbulenta en su vida y consideraba que era momento de ser feliz. A esto se le suma la diferencia de edad, pues en el momento de la entrevista el actor tenía 85 años y ella 53.

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La pareja finalmente contrajo matrimonio por Internet el 9 de febrero en 2022, luego de que la primera esposa de él falleciera.

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Actor de 'El Chavo del 8' que murió había sido desahuciado

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista ocurrió cuando Martha confesó que hace varios años, un doctor le había indicado que tenía pocas esperanzas de vivir teniendo en cuenta su delicado estado de salud.

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"Hemos vivido muchas aventuras juntos, muchas subidas, un doctor lo desahució. Fuimos en febrero precisamente a una consulta y le dijo 'no llegas a julio, qué digo julio, a mayo, qué digo mayo, a abril y van cinco abriles y aquí está saliendo adelante", concluyó.

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