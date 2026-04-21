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Ricardo de Pascual, actor de 'El Chavo del 8' que murió, se casó con exmonja - CaracolTV

Este 21 de abril se conoció la muerte de Ricardo de Pascual, quien dio vida al Señor Calvillo en la exitosa producción de Chespirito. El actor confesó que su pareja había sido monja.

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Actor de 'El Chavo del 8' que murió tras ser desahuciado se casó con una ex-monja

Este 21 de abril se conoció la muerte de Ricardo de Pascual, el actor que dio vida al Señor Calvillo en la exitosa producción de Chespirito. Esta fue su historia de amor con Martha, su última esposa.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 21 de abr, 2026
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Quién es la esposa de Ricardo de Pascual, actor de 'El Chavo del 8' que murió.