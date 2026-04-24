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Nació la hija de Cami López, exparticipante del 'Desafío' en 2017, 2018 y 2024 - CaracolTV

A través de una publicación en las historias de su cuenta oficial de Instagram,Cami López, dupla de Santi en el 'Desafío', presentó al nuevo integrante de su familia.

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Nació hijo de exparticipante del 'Desafío' que estuvo en tres ediciones del reality

A través de una publicación en las historias de su cuenta oficial de Instagram, la Súper Humana que estuvo en el reality en 2024 presentó al nuevo integrante de su familia.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 24 de abr, 2026
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Qué exparticipante del 'Desafío 2024' dio a luz.