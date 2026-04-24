Nació hijo de exparticipante del 'Desafío' que estuvo en tres ediciones del reality

Camilo López, la desafiante que estuvo en 2024 en La Ciudad de las Cajas que acompañando a Santi en la recta final del programa, volvió a dar de qué hablar en las plataformas digitales al anunciar que estaba embarazada. Durante meses, la Súper Humana compartió con sus más de 800 mil seguidores su proceso de gestación y los preparativos que estaban llevando a cabo la llegada del nuevo integrante de la familia.

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Nació el hijo de Cami López, exparticipante del 'Desafío'

La odontóloga se ausentó temporalmente de redes sociales y regresó el pasado 23 de abril en las historias de su cuenta oficial de Instagram para anunciar que ya había dado a luz; sin embargo, no ofreció detalles sobre el día del parto, el peso o el tamaño del recién nacido.



"Buenos días, estaba perdida creando vida", escribió junto a una foto en la que dejó ver la manita del bebé mientras lo sostenía en su pecho. Las reacciones por parte de sus seguidores no se hicieron esperar, pues la felicitaron a ella y su esposo por seguir apostando por la construcción de un hogar.





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Es necesario mencionar que este no es el primer embarazo de Cami, pues en varias ocasiones habló en el reality de los colombianos sobre el significado que tiene en su vida la maternidad. De hecho, el pasado 7 de abril realizó una publicación en donde reveló las enseñanzas que ha adquirido con este segundo proceso de gestación:

"En este embarazo he aprendido a bajar la velocidad, a observar desde la calma, a entender que nada tiene que ser perfecto, a sentir profundamente la tristeza, la soledad, la incertidumbre, la alegría, la compañía, pero sobre todo el amor que viene de tantas formas a mostrarme que los cambios son inevitables y son una forma de amor divino de Dios ✨", escribió.

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Quién es la pareja de Cami López, del 'Desafío'

Sebastián Abello es el hombre que le robó el corazón a la destacada deportista. Es un profesional que brinda acompañamiento terapéutico con consciencia, técnica y alivio físico. Recoge en su cuenta de Instagram más de 11 mil seguidores y se encarga de compartir contenido relacionado no solo con su oficio, sino también con su vida familiar, destacando esta faceta como parte fundamental de su existencia.