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Jairo Martínez fue operado de urgencia tras diagnóstico de cáncer - CaracolTV

El presentador Jairo Martínez fue sometido a cirugía tras detectar cáncer de próstata durante exámenes por una hernia. El procedimiento permitió retirar parte de la glándula y cambiar sus hábitos de vida.

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Jairo Martínez fue operado de urgencia tras diagnóstico de cáncer de próstata

El presentador Jairo Martínez fue sometido a cirugía tras detectar cáncer de próstata durante exámenes por una hernia. El procedimiento permitió retirar parte de la glándula y cambiar sus hábitos de vida.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 26 de abr, 2026
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