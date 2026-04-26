Jairo Martínez fue operado de urgencia tras diagnóstico de cáncer - CaracolTV
El presentador Jairo Martínez fue sometido a cirugía tras detectar cáncer de próstata durante exámenes por una hernia. El procedimiento permitió retirar parte de la glándula y cambiar sus hábitos de vida.
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!
Publicidad
Jairo Martínez fue operado de urgencia tras diagnóstico de cáncer de próstata
El presentador Jairo Martínez fue sometido a cirugía tras detectar cáncer de próstata durante exámenes por una hernia. El procedimiento permitió retirar parte de la glándula y cambiar sus hábitos de vida.