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Cuándo inicia 'Rafael Orozco' en Caracol: hora del primer capítulo con Alejandro Palacio - CaracolTV

Caracol Televisión anunció que a partir de este miércoles 22 de julio, los fanáticos podrán disfrutar de 'Rafael Orozco, el ídolo', la producción protagonizada por Alejandro Palacio. Esta es la hora a la que te debes conectar.

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Cuándo empieza 'Rafael Orozco, el ídolo': fecha y hora del primer capítulo

Alejandro Palacio, Taliana Vargas y Mario Espitia hacen parte del elenco de la producción que recrea la vida del cantante de vallenato, la cuál llegará a las noches de Caracol Televisión.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 17 de jul, 2026
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Cuándo se estrena 'Rafael Orozco, el ídolo' en las noches de Caracol Televisión.
Cuándo se estrena 'Rafael Orozco, el ídolo' en las noches de Caracol Televisión.
Foto: Caracol Televisión.