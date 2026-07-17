Cuándo empieza 'Rafael Orozco, el ídolo': fecha y hora del primer capítulo

A partir de este miércoles 22 de julio, después de 'Vecinos', llega a la pantalla de Caracol Televisión 'Rafael Orozco, el ídolo', la serie que narra la vida de uno de los exponentes más importantes del género vallenato. Esta historia, ficticia, recrea la trayectoria, obra y muerte del hombre que dejó una huella imborrable con su música.

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Con esta producción, los televidentes podrán disfrutar y recordar los éxitos más memorables del Binomio de oro, como: 'Solo para ti', 'Te seguiré queriendo', 'Lleno de ti', 'Muere una flor', 'Mi novia y mi pueblo', interpretados por Alejandro Palacio, su protagonista y quien, junto a Taliana Vargas, Sarah Mintz y Mario Espitia, entre otros, conforman el elenco de la producción.

Rafael Orozco era un hombre alegre y sencillo, dueño de un carisma especial que estaba destinado a convertirse en una de esas personas inolvidables. Desde muy joven, Rafa, como lo llamaban sus más cercanos, mostró un talento especial para la música vallenata y poseía un encanto que lo hacía irresistible a las mujeres. Sin embargo, desde muy joven, solo tuvo ojos para su niña bonita: Clara Cabello. Desde el primer día en que la conoció, quedó hechizado por su sonrisa, sus palabras y su mirada. Ella se convertirá en el amor de su vida, pero Rafael tendrá que superar muchos obstáculos para conquistar su corazón.

Rafael siempre supo que ese amor haría inmortales sus canciones. Se convirtió en un ídolo de multitudes y, en su camino hacia a la cima, conquistó el alma de miles de seguidores, pero también despertó la envidia de muchos. La noche del 11 de junio de 1992, su voz fue silenciada para siempre. Nueve balazos segaron la vida de un hombre joven que emocionó al mundo a través de sus canciones y que partió en dos la historia del vallenato. Su inesperada muerte, ocurrida en plena juventud, contribuyó a su inmortalización. ¿Por qué lo mataron? ¿quién lo mató? Estas son las preguntas que todos se hacen.





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Rafael Orozco, el ídolo, una historia sobre la vida de un juglar recreada en los más bellos paisajes colombianos, es producida por Caracol Televisión, con la idea original de Diva Jessurum y bajo la dirección de Andrés Marroquín, Unai Amuchástegui. Con la producción ejecutiva de Asier Aguilar, llegará este miércoles a las noches de Caracol Televisión.

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