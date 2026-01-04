Paola Turbay reveló cuántos millones se ganó por haber sido Señorita Bogotá

Paola Turbay fue Señorita Colombia en 1991 y quedó como finalista en Miss Universo 1992, lo que le permitió consolidar una carrera destacada en el entretenimiento nacional. En una entrevista con La Red, la modelo habló sobre sus inicios, su vida personal y algunos episodios clave de su trayectoria profesional.

En conversación con Boyacoman, la actriz que interpretó a Paulina en 'La venganza de Analía 2' contó que desde los 14 años trabajaba en el mundo de la televisión y confesó cuánto dinero recibió por su primer comercial.

La exreina explicó que en ese momento le pagaron $60.000 y que, posteriormente, la cifra aumentó a $90.000 pesos. Agregó que no gastó ese dinero, sino que decidió ahorrarlo para poder comprarse su primer carro.



Cuánto le pagaron a Paola Turbay por ser Señorita Bogotá

Asimismo, Paola Turbay reveló por primera vez cuánto dinero le dieron tras haber sido elegida Señorita Bogotá. “Como 20 millones de pesos para todo el año, y ahí le pagaban a uno prácticamente graneadito”, afirmó.

Esposo de Paola Turbay

Según relató, Turbay se casó a los 23 años, una edad común en la década de los 90 para dar este paso. Además, aseguró que desde los primeros días supo que había encontrado al hombre de su vida, pues apenas quince días después de conocerlo ya estaba convencida de que él sería su esposo, destacando la conexión y el cariño que sintió desde el inicio.

