Ganador de A Otro Nivel denunció estafa con su nombre en redes: "Hacen perder credibilidad”

Jair Santrich se convirtió en el ganador de A Otro Nivel en 2017 y, desde entonces, ha trabajado por impulsar su carrera en la música popular y ranchera. Ahora, el cantante es noticia tras publicar un video en sus redes sociales en el que denuncia que un grupo de personas estaría utilizando su nombre para estafar.

Qué le pasó a Jair Santrich

En su publicación en Instagram, el músico advirtió el 3 de enero de 2026 a sus más de 91 mil seguidores sobre un grupo en Telegram en el que, presuntamente, se estaría ofreciendo dinero a cambio de seguirlo en esta red social, algo que aseguró jamás ha hecho.



“Desde ayer empecé a notar movimientos muy raros en mi cuenta de Instagram. A mí usualmente me siguen personas, pero esta vez eran demasiadas, movimientos masivos. Me puse en contacto con algunas de ellas y me comentaron que les estaban pagando dinero por seguirme, cosa que yo no hago ni haré, porque todo lo que tengo ha sido a punta de esfuerzo, trabajo y credibilidad”, explicó.

El artista agregó que varios usuarios le escribieron reclamándole porque, supuestamente, no estaba cumpliendo con la promesa de pagarles por recibir su ‘follow’. Por esta razón, Santrich hizo un llamado de alerta a diferentes entidades del Estado, ya que considera que esta situación afecta su buen nombre.



Además, mostró un pantallazo del número de celular desde el cual se estaría ofreciendo el dinero y haciendo uso indebido de su nombre.

“Esto está muy delicado. No solo llaman para estafar, sino que también se meten con la integridad y la credibilidad que uno ofrece como artista y como persona”, dijo visiblemente preocupado y molesto por la situación.



Cuánto dinero se ganó Jair Santrich en A Otro Nivel

El artista llegó a la final de A Otro Nivel junto con Jessi Uribe y se quedó con la victoria, ganando 300 millones de pesos. Sin embargo, al volver a Caracol Televisión en La Descarga en 2022, confesó que su triunfo no le aseguró el éxito que esperaba.

“Intentaron apagar mi luz, apagar mi voz. La verdad es que hubo personas que me cerraron las puertas, que no quisieron apoyar mi talento, me hicieron mucho daño”, declaró.