Ganador de A Otro Nivel denunció estafa con su nombre en redes: "Hacen perder credibilidad”

Jair Santrich alertó sobre el uso indebido de su nombre y, en especial, de sus redes sociales. A través de un video, el artista hizo una denuncia pública y entregó detalles de la situación.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 4 de ene, 2026
