Murió bebé de una exparticipante de Acapulco Shore: tenía dos meses de nacido

Fernanda Moreno, influenciadora mexicana que alcanzó la fama tras su participación en el programa Acapulco Shore en 2019, atraviesa un doloroso momento por el fallecimiento de su bebé, quien tenía apenas dos meses de nacido. El deceso ocurrió el 25 de diciembre de 2025, aunque la noticia fue dada a conocer por la creadora de contenido el pasado 3 de enero a través de sus redes sociales.

Qué le pasó al hijo de Fer Moreno

Por medio de sus historias de Instagram, y ante su millón de seguidores, Fer, de 26 años, publicó un emotivo mensaje en el que contó lo sucedido con el pequeño, quien nació el 9 de octubre. El texto estuvo acompañado por la canción ‘Fabricando Fantasías’, de Tito Nieves.



“Con un corazón lleno de dolor y gratitud, quiero compartir con ustedes una noticia muy difícil. Mi angelito, Atlas, nuestro bebé, nos dejó la mañana del 25 de diciembre. Aunque el tiempo que Dios me lo prestó fue cortito, estoy agradecida por cada momento que pasé con él, por cada sonrisa y cada balbuceo. Sé que mi bebé me amaba y yo lo amaba a él”, escribió.

La también exparticipante de La Isla pidió respeto por su dolor y el de su pareja. Además, expresó que tienen la certeza de que ahora su hijo se encuentra en un mejor lugar y que, en algún momento, volverán a reencontrarse como familia.



Hasta el momento, Fer Moreno no ha aclarado cuál fue la causa de la muerte de su bebé.

Asimismo, realizó una publicación en su perfil con varias fotografías del pequeño, una breve dedicatoria y un video junto a su pareja en la playa, donde llevaron a cabo una ceremonia simbólica de despedida. El mensaje decía: “Atlas, te amo más allá de la vida, porque el amor está en el alma y el alma nunca muere… 🐝🤍 9/10/25 ✨ 25/12/25”.

Quién es Fer Moreno

Fer Moreno es una modelo mexicana graduada en Mercadotecnia que logró reconocimiento gracias a su participación en el programa Acapulco Shore y La Isla, desde entonces se consolidó como una figura en redes sociales.

Cabe recordar que Moreno sostiene una relación con Luis Miranda; sin embargo, él mantiene un perfil bajo e incluso mantiene sus redes privadas. Lo que sí se sabe es que en enero cumplieron un año y ocho meses de noviazgo y en 2025 fueron noticia por un presunto caso de violencia de parte de Miranda.

