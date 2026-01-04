Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Pura diversión
Captura de Nicolás Maduro
Reacciones a captura de Maduro
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Programación de Caracol

La influenciadora mexicana Fer Moreno, exparticipante de Acapulco Shore, anunció la muerte de su bebé de dos meses y compartió una emotiva despedida simbólica desde la playa.

La mexicana Fer Moreno compartió con sus seguidores la noticia del fallecimiento de su bebé, de apenas dos meses de nacido, y mostró la emotiva despedida simbólica que realizó desde la playa.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Murió bebé de una exparticipante de Acapulco Shore: tenía dos meses de nacido

La mexicana Fer Moreno compartió con sus seguidores la noticia del fallecimiento de su bebé, de apenas dos meses de nacido, y mostró la emotiva despedida simbólica que realizó desde la playa.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 4 de ene, 2026
Comparta en:
Murió el bebé de Fer Moreno a los dos meses de nacido.