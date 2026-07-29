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'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol

En 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol . El joven está cansado de las amenazas de su exnovia y le dice que ya olvide por completo a su familia, pero sobre todo a su mamá. Soraya le responde que eso nunca y que María será la más lastimada.

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Nandito va a donde Soraya: allí la enfrenta y le pide que lo deje en paz

El joven está cansado de las amenazas de su exnovia y le dice que ya olvide por completo a su familia, pero sobre todo a su mamá. Soraya le responde que eso nunca y que María será la más lastimada.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 29 de jul, 2026
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