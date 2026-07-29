En 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol . El joven está cansado de las amenazas de su exnovia y le dice que ya olvide por completo a su familia, pero sobre todo a su mamá. Soraya le responde que eso nunca y que María será la más lastimada.
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Nandito va a donde Soraya: allí la enfrenta y le pide que lo deje en paz
El joven está cansado de las amenazas de su exnovia y le dice que ya olvide por completo a su familia, pero sobre todo a su mamá. Soraya le responde que eso nunca y que María será la más lastimada.