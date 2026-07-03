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Shakira y Valerie Domínguez, que son primas, mostraron parecido entre sus hijos

Shakira y Valerie Domínguez, reconocidas barranquilleras que son primas, estuvieron juntas y mostraron el parecido que hay entre el hijo de la exreina y el hijo mayor de la cantante.

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Shakira se reencontró con su prima Valerie Domínguez y mostraron parecido entre sus hijos

La ex Señorita Colombia fue una de las invitadas especiales al concierto que la artista dio en Miami, Estados Unidos. Estuvo acompañada de su esposo, el ‘Pollo’ Echeverri y de su primogénito, Thiago.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 3 de jul, 2026
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Shakira se rencontró con su prima Valerie Domínguez
Shakira se rencontró con su prima Valerie Domínguez
Foto: Instagram @valeriedomi