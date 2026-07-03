Shakira se reencontró con su prima Valerie Domínguez y mostraron parecido entre sus hijos

Valerie Domínguez y su familia no solo gozaron de una ubicación privilegiada para ver el ‘show’ de Shakira, sino que también tuvieron acceso al camerino de la artista y compartieron con ella y sus hijos.

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De hecho, Thiago posó junto a Milan y Sasha, los hijos de Shakira y Gerard Piqué, y quedó en evidencia que el niño de Valeria Domínguez se parece mucho al hijo mayor de Shakira, como ya varios habían notado.

Asimismo, la exreina barranquillera hizo parte de las celebridades que acompañaron a la cantante al escenario y, juntas, hicieron un trend viral, con el que dejaron ver la buena relación que tienen.



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Parentesco de Valerie Domínguez con Shakira

Valerie Domínguez y Shakira también comparten un vínculo familiar. La ex Señorita Colombia 2005 ha explicado que su parentesco con la cantante proviene de la rama paterna de la familia Mebarak.

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Y es que su padre es sobrino de William Mebarak Chadid, padre de Shakira. En consecuencia, Valerie y la intérprete de ‘Hips Don't Lie’ son primas en segundo grado. El parentesco ha cobrado relevancia en varias ocasiones, especialmente cuando ambas han coincidido en eventos familiares o públicos.

La familia también cuenta con otra figura ampliamente conocida en Colombia: Adriana Tarud, Señorita Colombia 2004, quien igualmente es familiar de Valerie Domínguez. De hecho, fue Tarud quien entregó la corona de Señorita Colombia a Valerie en el certamen de 2005, un hecho recordado por la prensa nacional como una coincidencia que unió a tres integrantes de la misma familia en la historia del concurso.

