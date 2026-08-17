Así luce el niño que interpretó a ‘Yusuf’, en la novela turca de Caracol: se cortó el pelo

En la novela turca, Berat Rüzgar Özkan hizo de Yusuf, un niño que perdió a sus dos padres y quedó al cuidado de su tía materna, Seher, una mujer amorosa y cálida; y de su tío político, un hombre poderoso y de corazón duro, que termina descubriendo su lado más humano gracias a ellos dos.

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En ‘Yusuf’, Berat Rüzgar lucía un cabello abundante, de color negro y con unos crespos largos que se volvieron una característica de su personaje. No obstante, luego de varios años de representar ese personaje, el joven actor turco luce diferente.

Actualmente, el artista se encuentra en la etapa de preadolescencia y ya no lleva el pelo largo, por lo que sus rizos ya no se ven tan definidos, como hace algunos años. Estas son imágenes de él:

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Desde su aparición en ‘Yusuf’, no se tienen registro de que el actor haya participado en otra producción turca; sin embargo, sigue siendo representado por una agencia de talentos de nueva generación de Turquía.

¿Cuál fue el final de ‘Yusuf’, novela turca de Caracol TV?

La novela turca cerró su historia en Colombia con un inesperado giro durante la boda de Seher y Yaman, por lo que los seguidores de ‘Yusuf, una promesa de amor’ vivieron un capítulo final cargado de drama y tristeza. Y es que cuando la historia de amor parecía finalmente llegar al lugar que los televidentes habían esperado, Seher fue víctima de un ataque y recibió un disparo frente a Yaman y al pequeño Yusuf, durante la celebración de su matrimonio.

Para Yaman, la pérdida fue devastadora. Además del dolor por la muerte de la mujer que amaba, quedó la responsabilidad de acompañar al pequeño Yusuf, quien también sufrió profundamente la ausencia de su tía.