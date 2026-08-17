Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Concierto Unidos por los Nuestros
En vivo 'Yo Me Llamo'
Inscripciones 'Desafío'
YouTube Caracol Televisión

Cómo luce ahora ‘Yusuf’, de la novela turca de Caracol Televisión: se cortó pelo

Detalles sobre cómo luce ahora ‘Yusuf’, de la novela turca de Caracol Televisión. El actor Berat Rüzgar Özkan se cortó el pelo y ya no tiene sus crespos característicos.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Así luce el niño que interpretó a ‘Yusuf’, en la novela turca de Caracol: se cortó el pelo

Se trata de Berat Rüzgar Özkan, que a sus cinco años ganó reconocimiento internacional por su papel en la producción que fue transmitía en Colombia a través de Caracol Televisión.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 17 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
Comparta en:
Actor que interpretó a ‘Yusuf’
Actor que interpretó a ‘Yusuf’
Foto: Caracol TV