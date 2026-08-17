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Quién es Dina Arias, la esposa de Alejandro Palacio, protagonista de 'Rafael Orozco, el ídolo' - CaracolTV

El actor que interpretó al cantante de vallenato experimentó en la vida real un amor tan intenso como el de la novela de Caracol Televisión. Conoce en esta nota a Dina Arias, la mujer de su vida.

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HERO DK - RAFAEL OROZCO 2026

Así inició la historia de amor de Alejandro Palacio, actor de 'Rafael Orozco', y su esposa

El actor que interpretó al cantante de vallenato experimentó en la vida real un amor tan intenso como el de la novela de Caracol Televisión. Conoce en esta nota a Dina Arias, la mujer de su vida.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 17 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
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Quién es la pareja de Alejandro Palacio, actor de 'Rafael Orozco, el ídolo'.
Quién es la pareja de Alejandro Palacio, actor de 'Rafael Orozco, el ídolo'.
Foto: Caracol Televisión e Instagram @alejopalacio1