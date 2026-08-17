Así inició la historia de amor de Alejandro Palacio, actor de 'Rafael Orozco', y su esposa

Los fanáticos de Caracol Televisión han tenido la posibilidad de recordar la historia del intérprete de temas como 'La creciente' y 'El higuerón' gracias a 'Rafael Orozco, el ídolo', que está siendo transmitida en las noches, desde las 10:30 p. m. Esta historia no solo muestra cómo hizo el cantante para lograr éxito en Colombia, sino que también expone la historia de amor del músico con Clara Cabello, su gran amor.

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La producción ha despertado el interés de muchos fanáticos, que tienen curiosidad acerca del elenco que conforma esta historia.

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Han pasado más de 10 años desde que se emitió por primera vez esta producción en la pantalla chica, por lo que el actor ha tenido la oportunidad de fortalecer su carrera en la industria musical y también su propia familia. El actor y cantante está casado con Dina Arias, quien recoge más de 70 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram y muestra momentos de su vida personal.



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En varias oportunidades, la pareja se ha pronunciado acerca de su historia de amor, revelando que se conoció en Santa Marta y que durante los primeros años fue complicada su relación debido a la exigencia de los padres de Arias. A pesar de las dificultades logró salir adelante y fortalecer el vínculo, lo que llevó al artista a pedirle matrimonio a la joven en el Rodadero, Santa Marta, junto a un guitarrista.

En 2003, luego de que ella quedara en embarazo, contrajeron matrimonio por lo civil y desde entonces han formado una familia sólida conformada por sus tres hijos: Alejandro Mario, Samuel David y Manuel Alejandro.

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Pasaron los años y la pareja emocionó a sus seguidores al anunciar en 'La Red' que estaban listos para dar un nuevo paso en su romance al realizar la boda eclesiástica, reafirmando su amor frente a Dios.

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La pareja se ha convertido en una de las más sólidas del entretenimiento nacional, pues no solo se les ha visto juntos en eventos públicos y apoyándose en sus proyectos laborales, sino que también han compartido en redes cómo trabajan día a día para mantener unido el hogar.

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