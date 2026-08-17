Andrea Noceti revela los secretos y ayuditas que tiene para lucir joven a sus 48 años

La exreina y actriz cartagenera, que casi rechaza su papel de Fernanda Sanmiguel en 'Nuevo Rico, Nuevo Pobre', habló de este tema junto a su amiga Pilar Sandoval en el pódcast de Caracol Televisión ‘Historias Con Ritmo’, donde ambas dijeron cómo llevan el paso del tiempo, si les pesa la belleza y las decisiones que han tomado para cuidarse.

Lea también: Exreina que compitió con Andrea Nocetti dijo por qué no logró ser actriz: “No me dio”



Nocetti dejó claro que no busca negar su edad. Por el contrario, aseguró que ella y Sandoval se sienten de la edad que tienen, aunque reconoció que existen algunos procedimientos y cuidados a los que recurren para mantener su apariencia. Uno de los hábitos que la actriz destacó fue el consumo de vitaminas. Según contó en el pódcast, este ha sido un aspecto importante dentro de su rutina de cuidado durante años.

"Yo soy muy de péptidos. [...] Yo me tomo muchísimas vitaminas. Yo me pongo cremas, siempre me ha gustado. Ese tema a mí me apasiona y, casualmente, ahorita también estamos trabajando en eso: en sacar un producto de 'skin care'. Entonces, el tema de las vitaminas, el tema de las cremas, toda esa cosa a mí toda la vida me ha encantado y me cuido del sol y toda la vaina. Pero obviamente, tu empiezas a ver los cambios en tu cuellito, en tu carita... Yo no soy de estar exactamente inyectándome vainas, ni no me hago bótox, pero sí me hago mis láseres, o sea, las cremas siempre nunca he dejado mi un poco de aparatos que tengo en la casa, que la luz LED, que el aparato que te hace así, ya sabes", declaró la actriz en 'Historias con Ritmo', en el que también dijo por qué se alejó de la televisión.

Publicidad

¿Dónde vive Andrea Noceti?

Publicidad

Andrea Nocetti se radicó en Miami, Estados Unidos, donde formó su hogar. La actriz y exreina se estableció allí desde 2015, un año después de casarse el empresario Elliot Minski, y continuó realizando ‘castings’ en territorio estadounidense, mientras asumía principalmente su papel como madre.