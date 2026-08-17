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Qué hace Andrea Noceti, de 'Nuevo Rico, Nuevo Pobre', para lucir joven a sus 48 años

Qué hace Andrea Noceti, de 'Nuevo Rico, Nuevo Pobre', para lucir joven a sus 48 años. La ex Señorita Colombia habló de algunos de los hábitos y tratamientos.

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Andrea Noceti revela los secretos y ayuditas que tiene para lucir joven a sus 48 años

La ex Señorita Colombia habló de algunos de los hábitos y tratamientos que hacen parte de su rutina de cuidado personal, que le han permitido cuidar su piel y mantener una apariencia juvenil.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 17 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
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Andrea Nocetti
Andrea Noceti
Foto: Instagram @andrenoceti